بعد شيفيلد..هالاند يبحث عن دك حصون 3 فرق بالبريميرليج

قاد إرلينج هالاند مانشستر سيتي للفوز على شيفيلد يونايتد بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد والتي انتهت بنتيجة 2-1 لصالح الفريق السماوي خارج ملعبه في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.



سجل هالاند الهدف الأول في الدقيقة 63 عبر رأسية سكنت الشباك، بعد عرضية من جاك جريليتش.



زار هالاند شباك 18 فريق من أصل 21 في الدوري الإنجليزي الممتاز، منذ بداية الموسم الماضي.



3 فرق فشل هالاند في التسجيل بشباكها



لم ينجح هالاند في التسجيل في شباك 3 فرق حتى الأن، وهي ليفربول وتشيلسي، وبرينتفورد، وكان هالاند أهدر ركلة جزاء أمام شيفيلد يونايتد، في الشوط الأول من عمر اللقاء.



ويعتلي إرلينج هالاند قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم ويملك في رصيده 3 أهداف، بالمناصفة مع بريان مبيومو، تايوو أونيى وسولومون مارش.

