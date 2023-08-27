عامر حسين يكشف تفاصيل جديد بخصوص لائحة العقوبات للموسم الجديد

صرح عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري ورئيس لجنة المسابقات عن لائحة العقوبات للموسم الجديد.

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أكد عامر في تصريحات لبرنامج طويلة وعالية مع الإعلامي هاني حتحوت مساء اليوم الأحد عبر إذاعة الشباب والرياضة اليوم الأحد "هل يحدث تغيير في اللائحة؟ هذه اللائحة موضوعة منذ ٢٠١٠ بعد أن توليت رئاسة اللجنة".



أشار عامر حسين إلى في تصريحات إذاعية أنه "نقلت جميع بنود لائحة الاتحاد الدولي والمحظورات والبنود المحرمة مثل الألعاب النارية وغيرها، وتم فيها مراعاة اختلاف العقوبات والغرامات".



واصل "لائحة العقوبات كما هي منذ الموسم الماضي وموجودة أمام الأندية حاليا ومن لديه اقتراح او اعتراض فليتقدم به للرابطة".



وأردف عامر حسين "نقدم اقتراح زيادة عدد الإنذارات للتوقف الواحد ليصبح بعد ٤ إنذارات وليس ٣، وهذا بسبب حاجة الفرق للاعبيها اكثر عدد ممكن من المباريات بسبب ضغط الموسم ورفع أسماء الخمس لاعبين مواليد ٢٠٠١".



وأتم تصريحاته مساء اليوم الأحد "دوريات عديدة حول العالم تصل عدد الإنذارات فيها إلى ٥ بطاقات، اول إيقاف اللاعب سيكون لمدة مباراة ثم ثاني إيقاف يكون مباراتين وهكذا، سأقدم هذا المقترح لتنفيذه في الموسم الجديد".