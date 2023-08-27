وزير الشباب يشهد حفل تكريم الفائزين في مسابقة العهد

بحضور نقيب الصحفيين..

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حفل تكريم الفائزين في مسابقة "العهد"، بمشاركة الشباب من أعضاء هيئة التدريس والطلاب لدي كليات وأقسام الإعلام من مختلف الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات المصرية بمحافظات الجمهورية كافة، وذلك بنادي النادي شيراتون، بحضور الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، إيمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني، ولفيف من قيادات الوزارة.

في كلمته، قال الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة: "أن شباب مصر هم القوة الداعمة للوطن في شتى المجالات، وتولى القيادة السياسية اهتماماً بالغاً بالشباب المصري، والعمل على تدريبهم، وتنمية مهاراتهم، وتمكينهم في شتي القطاعات.

صبحي : شباب الإعلام لهم دور عظيم في تجسيد قصص شهداء ومصابي وأبطال الوطن

وأكد وزير الشباب والرياضة سعى الوزارة نحو استثمار جهد الشباب، والتعرف على متطلباتهم، وتنفيذها من خلال برامج ومشروعات تنفيذية فعلية على أرض الواقع، مطالبًا بتكثيف الأنشطة والبرامج والفعاليات والمشروعات بالتنسيق مع مختلف الإدارات المركزية بوزارة الشباب والرياضة.



تهدف المسابقة إلى دعوة الشباب من أعضاء هيئة التدريس وطلاب كليات وأقسام الإعلام بالجامعات والمعاهد العليا والاكاديميات، إلى تناول قصص أبطال وشهداء ومصابي القوات المسلحة والاطقم الطبية، من خلال الصناعة الشبابية الإعلامية، مما يعزز قيم الولاء والانتماء والمسؤولية الإجتماعية لشباب الإعلام ، وذلك ضمن توصيات ملتقى القيادات الشبابية الإعلامية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.



يشارك في المسابقة عدد من كليات وأقسام الإعلام في الجامعات المصرية بواقع ١٣ جامعة ومعهد عالي وأكاديمية وهم جامعات( القاهرة، بني سويف، الإسكندرية، جنوب الوادي، بنها، المستقبل الدولية، المعهد الكندي العالي للإعلام بالتجمع الخامس CIC، أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب MSA، سيناء فرع القنطرة، النهضة بني سويف، الأكاديمية العربية للنقل البحري والتكنولوجيا فرع القرية الذكية، أكاديمية أخبار اليوم ، ومصر للعلوم والتكنولوجيا) ، بإجمالي ٥٠٤ شاب من أعضاء هيئة التدريس وطلاب كليات وأقسام الإعلام من مختلف الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات المصرية بمختلف محافظات الجمهورية.



وتحتوي المسابقة على فئة الأفلام والأعمال المرئية ، فئة الأعمال الإذاعية ، فئة الأعمال الصحفية ، فئة الحملات الإعلامية ، مشيرا أن في النسخة الأولي تم تقديم ما يقرب من ٤٥ عمل إعلامي شبابي من المتخصصين ، يسلط الضوء على قصص ابطال ومصابي وشهداء الوطن من القوات المسلحة والاطقم الطبية.



جاءت نتيجة المسابقة في فئة الأعمال المرئية المركز الاول فيلم كلمة السر جامعة سيناء ، والمركز الثاني فيلم أبطال في صفوف الجماهير جامعه msa، والمركز الثالث برنامج خلف الافاروال جامعة القاهرة، والمركز الرابع برنامج حكاية بطل جامعة بنها والمركز الخامس فيلم الشهيد الحي جامعه cic، والمركز السادس فيلم عقيدة جامعه الإسكندرية، والمركز السابع برنامج المجموعه ٣٩ قتال أكاديمية اخبار اليوم، والمركز الثامن فيلم وسام شرف المعهد الكندي العالي لعلوم الإعلام، والمركز الثامن برنامج شريان بلدنا الأكاديمية البحرية، والمركز التاسع برنامج خالدون جامعهة جنوب الوادي، والمركز العاشر فيلم إبنك بطل جامعة بني سويف، والمركز الحادي عشر فيلم حارس الشهداء جامعه مصر للعلوم والتكنولوجيا، بالإضافة الي المشاركة المتميزة لفيلم الخالد جامعة المستقبل ومع التحية.



وفي فئة الأعمال الإذاعية ،حصد المركز الاول برنامج هدية لمصر، وفي المركز الثاني برنامج يحيا الشهيد، وفي المركز الثالث برنامج انا الشهيد، بالإضافة الي المشاركة المتميزة لبرنامج صائد الدبابات وهيروز كاست، وفي فئة الحملات الإعلامية احتل المركز الاول حملة افاروال جامعة جنوب الوادي وفي المركز الثاني أغنية ع العهد الأكاديمية البحرية وفي المركز الثالث حملة فداء وتضحيات جامعة الإسكندرية، بالإضافة الي المشاركة المتميزة لإعلان بابا الشهيد وحملة أوفياء بالعهد وحملة الكتيبة ١٠١ والدكتور أحمد ماضي، وفي فئة الأعمال الصحفية احتل المركز الأول مجلة الشجعان أكاديمية أخبار اليوم، والمركز الثاني مجلة رباط جامعة جنوب الوادي، والمركز الثالث ملف ع العهد جامعه cic ، والمشاركة المتميزة لعدد من الموضوعات في جرائد مصر الجديدة ، الجنية ، الرادار ، المشوار ، نقطة بيضاء.

الجدير بالذكر أن مسابقة العهد تأتي ضمن توصيات ملتقى القيادات الشبابية الإعلامية تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، والذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة ممثلة في الإدارة المركزية للتعليم المدني من خلال الإدارة العامة للتعليم المدني وتأهيل الكوادر الشبابية والإدارة العامة للمكتب الإعلامي.

