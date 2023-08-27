سوق الأسهم السعودية يغلق على ارتفاع

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس خلال تعاملات جلسة، اليوم الأحد، مرتفعًا بنحو 64.81 نقطة ليقفل عند مستوى 11470.11 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 3.8 مليارات ريال.

الأسهم السعودية

وبلغت كمية الأسهم المتداولة لسوق الأسهم السعودية- 163 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 143 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 72 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات فى أسوق الأسهم السعودية : تكوين، وصناعة الورق، وميدغيلف للتأمين، والباحة، وسيرا الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الزامل للصناعة، وثمار، وزجاج، والمنجم، وأسواق عبدالله العثيم الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.89% و 3.60% .

فيما كانت أسهم شركات فى أسوق الأسهم السعودية : شمس، وأرامكو السعودية، والكثيري، وصدر، والباحة هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، وعلم، ومرافق، والأهلي، والراجحي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) خلال تعاملات، اليوم الأحد، مرتفعاً 363.64 نقطة ليقفل عند مستوى 24009.99 نقاط, وبتداولات بلغت قيمتها 33.8 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر مليون و600 ألف سهم.

البورصة الكويتية تغلق تعاملاتها على انخفاض

البورصة الكويتية

أغلقت أسواق البورصة الكويتية تعاملاتها خلال جلسة، اليوم الأحد على انخفاض مؤشرها العام بـ 8.4 نقاط لينهي تداولاته عند مستوى 7043.36 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.12 %، وذلك من خلال تداول 93.2 مليون سهم عبر 5647 صفقة نقدية بقيمة 19.2 مليون دينار كويتي.

وانخفض مؤشر السوق الرئيس فى أسواق البورصة الكويتية بنحو 5.3 نقاط ليسجل 5669.19 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.09 %، جراء تداول 38 مليون سهم عبر 2201 صفقة نقدية بقيمة 5.18 ملايين دينار كويتي.

كما انخفض مؤشر السوق الأول أسواق البورصة الكويتية بنحو 9.8 نقاط ليغلق عند مستوى 7755.67 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.13 % من خلال تداول 55.2 مليون سهم, نُفذت خلال 3446 صفقة بقيمة 14 مليون ديناركويتي.

مؤشر بورصة مسقط يغلق على انخفاض

بورصة مسقط

أغلق مؤشر بورصة مسقط "30" اليوم، عند مستوى 4772.13 نقطة منخفضًا بـ 3.8 نقاط، وبنسبة 0.08 %، مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4775.96 نقطة.

وبلغت قيمة التداول مليونين و662 ألفًا و92 ريالًا عُمانيًّا منخفضة بنسبة 19.4 % ، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 3 ملايين و301 ألفًا و668 ريالًا عُمانيًّا.