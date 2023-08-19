بالفيديو "الكوربيه" تنفرد بنشر قائمة الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بالمؤشر الإسلامي

تناولت حلقة مساء اليوم من "الكوربيه" المذاعة على قناة "الوفد" العديد من الملفات الساخنة والأخبار الحصرية المهمة.

تضمنت الحلقة حوارا شاملا مع جيهان يعقوب العضو المنتدب لشركة إيجي تريند لتداول الأوراق المالية حول العديد من الملفات التي تتعلق بالشأن الاقتصادي والقطاعات، ودور الاتحاد المصري للأوراق المالية في تحقيق نهضة للسوق.

كما تضمنت الحلقة الأخبار الحصرية حول البورصة .... ننفرد بنشر قائمة شركات المؤشر الإسلامي بالبورصة المتوافقة مع الشريعة ...حيث حصلت "الوفد" على نسخة بقائمة أسهم الشركات المقيدة بالبورصة، والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية، والمتوقع إدراجها ضمن المؤشر الإسلامي المزمع إطلاقه خلال الفترة القادمة.

تتضمن المعايير الواجب توافرها في أسهم الشركات 4 معايير رئيسية، تتمثل بعدم النص في النظام الأساسي للشركة على أن يكون من أهدافها التعامل الربوي أو الإتجار في الخمور أو منتجات الخنزير، ونحوه من المحرمات، وكذلك عدم تجاوز إجمالي المبالغ المقترضة بالربا نسبة 33% من القيمة السوقية لمجموع أسهم الشركة، وأيضا عدم تجاوز الإيراد المحرم نسبة 5% من إجمالي إيرادات الشركة.

كما تم اعداد قائمة الأسهم المتوقع إدراجها ضمن المؤشر الاسلامي من قائمة الاسهم المدرجة في مؤشر 100EGX وبيان مدى توافقها مع احكام الشريعة الاسلامية .

تضم القائمة نحو23 شركة مصر الجديدة، المصريين للإسكان، الإسماعيلية للتطوير، المتحدة للإسكان، الشمس للإسكان، الإسماعيلية للدواجن، جهينة ، أبوظبي الإسلامي، بنك فيصل بالجنيه، القاهرة للاستثمار، نظم التعليم، تعليم، مستشفى كليوباترا، ماكرو كابيتال، غاز مصر، النصر للأعمال المدنية، شيني، باكين، ايديتا الغذائية، أم أم جروب، القاهرة للإسكان، نهر الخير، واسكندرية للزيوت.

وكان رامي الدكاني رئيس البورصة قد أشار مؤخرا إلى اعتزام إدارة البورصة لإطلاق مؤشر متوافق مع الشريعة الإسلامية في إطار السعي لجذب مستثمرين جدد لسوق المال.

كما تناولت الحلقة ...تطوير قدرات ومهارات مراقبي حسابات شركات السمسرة في الاوراق المالية

نظم معهد الخدمات المالية الذراع التدريبي للهيئة العامة للرقابة المالية برنامجا تدريبيا بعنوان "أثر عمليات الاقتراض بغرض البيع والشراء بالهامش على الملاءة المالية في شركات السمسرة بالأوراق المالية" وذلك في إطار جهود الهيئة برئاسة الدكتور محمد فريد رئيس الرقابة المالية لدعم وتطوير المهارات العلمية والعملية للمستويات الوظيفية المختلفة بكافة القطاعات المالية غير المصرفية عن طريق إتاحة البرامج التدريبية اللازمة لتطوير قدرات المهنيين بهدف تطوير قدرات سوق الأوراق المالية وتعزيز دوره وزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي.

عقد البرنامج التدريبي على مدار يومين وتضمن تعريف الحضور البالغ عددهم 46 من مراقبي حسابات شركات التداول و السمسرة في الأوراق المالية على أحكام وضوابط كل من شراء الأوراق المالية بالهامش، والتعامل على الأسهم في ذات الجلسة، واقتراض الأوراق المالية بغرض البيع وأثر تلك الأنشطة على الملاءة المالية للشركات مع التطبيق على أمثلة عملية للتدريب على قياس الملاءة المالية للشركات

جدير بالذكر أن معهد الخدمات المالية التابع للهيئة العامة للرقابة المالية يهدف إلى تأهيل وتطوير قدرات المهنيين العاملين في الأسواق المالية غير المصرفية وهم أسواق التأمين والاستثمار والتمويل وذلك وفق أفضل الممارسات والخبرات عبر إعداد وتنظيم العديد من الفعاليات والبرامج والدورات اللازمة لتأهيلهم وذلك للتأكد من قدرتهم على تقديم خدمات بجودة تضمن استمرارية النشاط وتقديم الخدمة وكذلك حصول المتعاملين على حقوقهم بما يدعم جهود الهيئة العامة للرقابة المالية لتحقيق رؤيتها ومستهدفات الأساسية وهي استقرار الأسواق والجهات العاملة وتحقيق الشمول المالي والاستثماري والتأمين بما يعود بالنفع على فئات المجتمع المختلف خاصة المرأة والشباب والفئات المهمشة والضعيفة التي تحتاج الى تمويل لتحسين وتنمية جودة ومستوى حياتهم .

كما تضمنت الحلقة خبرا حول "برايم "تتبني فكرا متجددا يسهم في تحقيق قفزات بأنشطة الشركة....حيث أرجع الدكتور محمد عياد رئيس مجلس إدارة شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية الطفرة المحققة في نتائج أعمال الشركة خلال 6 أشهر لعام 2023 إلى الاستراتيجية الطموحة التي انتهجتها الشركة وساهمت في تحقيق هذه الطفرة.

أعلنت الشركة مؤخرا عن نتائج الأعمال المستقلة والمجمعة حيث حققت الشركة وللربع الثاني علي التوالي أرباح بلغت مجملها 15 مليون جنية مصري في النصف الأول من عام 2023.

قال د."عياد" في تصريحات خاصة لـ "الوفد" أن الاستراتيجية قامت على4 محاور رئيسية تمثلت في عملية الهيكلة الشاملة التي شهدتها قطاعات الشركة المختلفة خاصة في قطاع السمسرة، وترويج وتغطية الاكتتابات، وكذلك العمل على استقطاب عملاء جدد أنعكس إيجابيا على نمو إيرادات الشركة، سواء كان هؤلاء العملاء مستثمرين عرب أو من منطقة الخليج.

أضاف رئيس الشركة أن مجلس الإدارة أيضا تبنى فكرا جديدا قائم على الابتكار، وإضافة أنواع جديدة من البيزنس والفرص من خلال تنشيط عمليات تقييم الشركات، بالإضافة إلى التوسع الخارجي، وغزو الأسواق المختلفة بتنفيذ عمليات بيع وشراء، وكل ذلك ساهم في تحقيق هذه الطفرات....وحققت الشركة إيرادات مجمعة بلغت ما بقرب من 51.1 مليون جنية مصري خلال الربع الثاني بزيادة ربع سنوية بلغت 13% وصافي أرباح وصل الي 15 مليون جنية مصري خلال نفس الفترة وإيرادات نصف سنوية بلغت 96.6 مليون جنية مصري بزيادة سنوية بلغت 124% لتسجل بذلك أعلى ايرادات نصف سنوية في تاريخ الشركة وذلك مقابل صافي خسائر عن النصف الأول من عام 2022 بلغ 27 مليون جنية مصري وخسائر الربع الثاني من عام 2022 بلغت 9.4 مليون جنية مصري.

كما تضمنت الحلقة أيضا خبرا حول ...التوسع في الأقمشة الطبية والورق المبلل يعزز قوة المركز المالي لـ "إيكمي"...حيث أرجع عمرو عبدالحكيم نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الدولية للصناعات الطبية "إيكمي" الطفرة التي سجلتها القوائم المالية للشركة خلال النصف الأول من العام المنتهية في 30\6\2023 إلى استراتيجية التوسع في الأنشطة التشغيلية التي انتهجتها الشركة.

قال "عبدالحكيم" في تصريحات خاصة لـ "الوفد" أن الشركة سجلت قفزة كبيرة في الإيرادات بنسبة 326%، حيث سجلت 5.158 مليون جنيه، مقابل 1.210 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه.

كما بلغ صافي الريح قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة 373.7 الف جنيه بنسبة نمو396% مقابل خسائر بلغت 126.4 الف جنيه في نفس الفترة من العام السابق2022، وبلغ أيضا مجمل الربح إلى الإيرادات 14% بنسبة نمو275% عن نفس الفترة أيضا من العام السابق.

أشار "عبدالحكيم" إلى أن خطط الشركة بالتوسع في استثمارات وبيع منتجات الأقمشة الطبية غير المنسوجة في السوق المحلي، بعد تعذر عمليات الاستيراد لمثل هذا المنتج، ساهم بشكل كبير في تغطية مساحة كبيرة من احتياجات السوق، مما أنعكس إيجابيا على المبيعات، بالإضافة أيضا إلى التوسع في تصنيع الورق المبلل"إيكمي" لدي الغير والذي حقق طفرة كبيرة في المبيعات.

كان "عبدالحكيم" قد توقع نموا في الإيرادات والربحية، بعد قيام مصنع "جمصة" بتصنيع المادة الخام للأقمشة الطبية غير المنسوجة .

كما تناولت الحلقة توقعات السوق، حيث تتوقع الدكتورة نجلاء فراج خبير اسواق المال أن يتحرك مؤشر البورصة الرئيسي إيجي أكس 30 خلال تعاملات الأسبوع الجاري في غضون 400 نقطة.

كما تتوقع "فراج" ان يستهدف مؤشر البورصة الثلاثيني منطقة 18300 نقطة، مدعوما بالأخبار الإيجابية، وذلك في حالة تجاوز نقطة المقاومة القوية عند مستوى 18000 نقطة، رغم الاستقرار اعلاها لبعض الجلسات.

كما تتوقع أن يكون مستوى 17600 نقطة منطقة دعم ، يمكن التصحيح من عند مستواها.