مي عمر تنتهي من تصوير دورها في "نعمة الأفوكاتو" برعاية محمد سامي

انتهت النجمة مى عمر من تصوير مشاهدها فى مسلسلها الجديد “نعمة الأفوكاتو” المقرر عرضه في رمضان المقبل من 15 حلقة، من إخراج محمد سامى.

حيث صورت مى عمر عدة مشاهد في مرسى المراكب بمنطقة التحرير، حيث تجسد مى عمر شخصية محامية تقع في أزمة مع زوجها أحمد زاهر وتتخلل تلك الأزمة عدة مشاكل في حياتها الأسرية.

وكانت حرصت الفنانة مي عمر، على تهنئة زوجها المخرج محمد سامي بعيد ميلاده.

حيث شاركت مي عمر جمهورها صورة تجمعها بالمخرج محمد سامي وعلقت عليها قائلة: “عيد ميلاد سعيد للشخص الأكثر محبة، أحب مشاركة الحياة معك، صديقي المفضل العبقري، شكرًا لكونك على طبيعتك”.

وكان حصد المخرج محمد سامى جائزتى أفضل مؤلف وأفضل مخرج بتصويت الجمهور عن مسلسل "جعفر العمدة"، فى حفل توزيع جوائز مهرجان القاهرة للدراما فى العلمين الجديدة.

وفازت النجمة هالة صدقى جائزة لجنة التحكيم الخاصة فى حفل توزيع جوائز مهرجان القاهرة للدراما فى العلمين الجديدة، وذلك عن دور "صفصف" فى مسلسل "جعفر العمدة".

ويستضيف مهرجان القاهرة للدراما برئاسة الفنان الكبير يحيى الفخرانى في دورته الثانية والاستثنائية، النسخة الأولى من احتفالية Starscrapers Awards، والمقامة بـ North Square Mall في مدينة العلمين الجديدة، تحت عنوان "60 سنة دراما" للاحتفال بمناسبة مرور 60 عاما على إنتاج وإذاعة أول عمل درامي مصري، وتأتى النسخة الثانية من المهرجان مع بعض الاختلافات عن الدورة الأولى التي أقيمت العام الماضى.

وتشهد النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما بعض التطويرات عن الدورة الأولى، حيث تضم كل المسلسلات التي تم تقديمها على مدار العام، وليس خلال موسم رمضان فقط، فضلا عن استحداث جوائز باسم الجمهور بجانب الجوائز الأساسية التي تختارها لجنة التحكيم التي تضم المخرج جمال عبد الحميد، وتضم في عضويتها النجم كريم عبد العزيز، والنجمة إلهام شاهين والناقد طارق الشناوي، والكاتب عبد الرحيم كمال.

وأتاح القائمون على مهرجان القاهرة للدراما في دورته الثانية مشاركة الجمهور في اختيار 8 جوائز متعلقة بالممثلين والأعمال، وجاءت فئات الجوائز بتصويت الجمهور كالتالى: أفضل ممثل دور أول، أفضل مسلسل، أفضل ممثلة دور أول، أفضل ممثل دور ثانى، أفضل مخرج، أفضل ممثلة دور ثان، أفضل وجه صاعد، جائزة أفضل مؤلف عمل درامي.

وكان أشاد النجم محمد رمضان بتعاونه مع الفنانة هالة صدقي فى مسلسل “جعفر العمدة”، مؤكدًا أنها من أعظم النجمات في الوسط الفني.

ووجه رسالة لها خلال حفله الغنائى، الذى أقيم أمس في الساحل الشمالى، مؤكدًا أن "اللى مامثلش مع صفصف كأنه مامثلش قبل كده".

محمد رمضان وهالة صدقي:

نشرت هالة صدقي، فيديو عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة من إحدى حفلات محمد رمضان، الذي خاطبها أمام الحضور بقوله: "أمي حياتي يا صفصف"، لترد عليه مازحة بصوت عالٍ قلب أمك.

وعلقّت هالة صدقي، على الفيديو الذي نشرته عبر إنستجرام، لترد على كلمات محمد رمضان بقولها: حبيبي أنا فرحانة بيك وبنجاحك وبتعبك يا حبيب قلب هالة وصفصف، وحشتني، الجمهور نادى عليه قالوله أمك هنا.

وكان تصدر مسلسل جعفر العمدة، تريندات محرك البحث العالمي “جوجل”، وذلك بعد الإعلان عن تقديم الجزء الثاني من العمل بالموسم الرمضاني 2024 المقبل.

تفاصيل مسلسل جعفر العمدة:

تدور أحداث المسلسل حول جعفر العمدة، الذي يمتلك شركات عدة للمقاولات، ويدخل في صراعات عدة مع منافسيه، وبالرغم من زواجه بثلاث نساء؛ إلا أنه يقرر الزواج من عايدة التي تنشأ بينها وبين جعفر العديد من المفارقات تضعهما على المحك.

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مي كساب، منة فضالي، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدي بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جوري بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامي وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.