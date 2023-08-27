التموين: انضمام مصر لتجمع بريكس يزيد من قيمة الجنيه المصري (شاهد)

أشاد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بانضمام مصر لتجمع بريكس، قائلًا: "خبر متميز جدًا، جاء بفضل توجيهات الرئيس السيسي، وعمل وزارة الخارجية وكافة الجهات في مصر لطلب انضمام مصر للبريكس".

وتابع "المصيلحي" خلال تصريحاته عبر فضائية "ten"، اليوم الأحد، أن انضمام مصر للبريكس يمثل إضافة جيدة لكونه يضم مجموعة من الدول تحاول إنشاء عالم متعدد الأقطاب.

أن وجود مصر بتجمع البريكس يساعد في تنفيذ مبادرات التعامل مع روسيا في الصادرات والواردات بالروبل، والمبادرات المثيلة للتعامل مع الهند والصين، ويقلل الضغط على الدولار ويزيد من قيمة الجنيه المصري بسبب التعامل بالعملات المحلية لدول البريكس، وهذه خطوة جيدة جدًا.

وأضاف :"علاقتنا مع الولايات المتحدة مميزة واستراتيجية، وهم يساعدونا ولكنهم يسيطروا على كل الأمور عن طريق الدولار وقواعد التجارة الدولية وغيره، ولا بد أن يكون هناك قطب وقطب آخر، وتجمع البريكس يحول إنشاء ائتلاف اقتصادي سياسي اجتماعي جديد حتى يمكن أن يكون هناك قطب آخر، وانضمامنا له الذي يضم الصين والهند وروسيا والبرازيل وجنوب أفريقيا التي تجمعنا معهم علاقات فوق المميزة، بجانب انضمام السعودية والإمارات وإثيوبيا والأرجنتين وإيران الذين يمثلوا 40% من حجم العالم و32% من الاقتصاد العالمي يؤكد أنهم كتلة قوية جدًا.