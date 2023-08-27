المالية .. مدى أهمية انضمام مصر لتجمع البريكس

نشرت وزارة المالية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" بيانًا توضح فيه أهمية انضمام مصر لتجمع البريكس للمواطنين ومدى استفادة مصر من التجمع الاقتصادي العالمي، موضحًا أهمية وجود مصر بمكانتها الاقتصادية، وكيفية تأثير مصر الإيجابي على التجمع الاقتصادي العالمي.

تستعرض الوفد فى السطور التالية توضيح وزارة المالية للمواطنين أهمية انضمام مصر لتجمع البريكس، وهل الحدث إضافة كبيرة لمصر على المستوى الاقتصادي؟

تجمع "بريكس" يشكل 20% من تجارة العالم و31.5% من الاقتصاد العالمي في 2022 وتم تأسيسه برأسمال 50 مليار دولار ... وبانضمام مصر لتجمع "بريكس" بمكانته الاقتصادية الحالية بيتحقق العديد من المزايا أهمها:

التعامل بالعملات الوطنية بين الدول الأعضاء في تجمع «البريكس» ... يعني كل الدول الأعضاء في "بريكس" بتتعامل مع بعضها تجاريًا بالعملة المحلية وده هيخفف الضغط على النقد الأجنبي (زي الدولار) في مصر وكمان هيساعد في تأمين السلع الاستراتيجية زي القمح والرز دون ضغوط إضافية على الموازنة العامة للدولة.

تنوع الهيكل الإنتاجي للدول الأعضاء في "بريكس" ... وده هيساعدنا إننا نلبي أغلب احتياجاتنا الاستيرادية من الدول الأعضاء وحل جزء كبير من مشكلة سلاسل التوريد.

تعزيز التجارة الإلكترونية بين الدول الأعضاء ... مما يعني خلق فرص عمل جديدة ويساعد الشركات على تقليل التكاليف وزيادة الكفاءة

الاستفادة من الاتفاقيات التجارية ... زي السوق المشتركة للجنوب "ميركوسور" لتصبح مصر مركزًا يربط بين أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية كل المميزات دي بالإضافة إلى وجود مصر كدولة عضو ببنك التنمية التابع لتكتل "البريكس" هيساعدنا في الحصول على تمويلات ميسرة لمشروعاتها التنموية.

من هم أعضاء منظمة بريكس؟

وتُعتبر قمة بريكس 2023 تكتلًا اقتصاديًا مهمًا على المستوى الدولي، حيث تضم قمة بريكس 2023 على طاولتها 5 اقتصادات دولية كبرى ومتطورة، وهي دول روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب أفريقيا، مع تطلع بعض الدول الأخرى للانضمام لعضوية التجمع قريبًا.

ما هو نظام بيركس؟

ومن الملفات المهمة التي ناقشتها قمة بريكس 2023 مشروع العملة المشتركة، حيث يسعى تكتل بريكس إلى إحياء فكرة تقليص هيمنة الدولار على مدفوعات التجارة العالمية، ويقترح أعضاء مجموعة بريكس زيادة استخدام العملات المحلية في التجارة البينية وإنشاء نظام دفع مشترك.

الدول التي تريد الانضمام إلى البريكس:

طالبت بعض الدول الانضمام لـ قمة بريكس 2023 رسميًا، وهي «الإمارات ومصر والجزائر والأرجنتين والبحرين وبنجلاديش وبيلاروسيا وبوليفيا وكوبا وإثيوبيا وهندوراس وإندونيسيا وإيران وكازاخستان والكويت والمغرب ونيجيريا وفلسطين والسعودية والسنغال وتايلاند وفنزويلا وفيتنام».

مجموعة بريكس 2023

وفيما يتعلق بـ انضمام مصر لبريكس، أفادت صحيفة «ديلي مفريك» المحلية، بالنقل عن مسؤول دبلوماسي كبير، أمس، لم يتوقع أن يعلن زعماء بريكس يوم الخميس أن ثمة قائمة تضم من خمسة إلى ستة بلدان سيعلن ضمها لـ«بريكس»، على رأسها مصر والسعودية.