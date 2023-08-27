جماهير باريس توجه رسائل مسيئة إلى ميسي ونيمار

وجهت جماهير فريق باريس سان جيرمان الفرنسي عبارات مسيئة إلى الثنائي ليونيل ميسي ونيمار دا سيلفا، الراحل عن الفريق الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





ورفع مشجعوفريق باريس خلال مباراة لانس بالدوري الفرنسي أمس السبت ،ـ عبارات مسيئة للنجم البرازيلي نيمارجاء مضمونها : تخلصنا أخيرا من الوقح ، وهي العبارة التي وجهتها الجماهير الفرنسية أيضًا إلى ليونيل ميسي خلال مواجهة إنتر ميامي بالدوري الأمريكي أمس السبت أيضًا.

وغادر الثنائي ميسي ونيمار الفريق الفرنسي ، بعد أن توجه ميسي إلى إنتر ميامي الأمريكي ونيمار إلى الهلال السعودي.

احتشاد الجماهير الأمريكية ..

وشهدت مواجهة إنتر ميامي الذي يرتدي قميصه ليونيل ميسي واقعة هى الأغرب في كرة القدم، أمام نظيره نيويورك ريد بولز في الدوري الأمريكي، حيث كانت المباراة الأولى لميسي في الدوري الأمريكي ، لكن بطل كأس العالم 2022 لم يشارك كأساسي حيث فضل مواطنه المدرب تاتا مارتينو إراحته وإدخاله بديلاً.

واحتشدت الجماهير في ملعب ريد بول آرينا من أجل مشاهدة ليونيل ميسي وظهر الجمهور يرتدي قمصان ليو مع برشلونة والأرجنتين وإنتر ميامي، وكأنها حفلة غنائية بطلها البرغوث.

لم تستطع جماهير نيويورك ريد بولز الفريق المنافس لإنتر ميامي في أرض الملعب، أن تحتمل جلوس ميسي على دكة البدلاء وهتفت في الشوط الأول مطالبة بنزوله أرض الملعب للاستمتاع بما يقدمه البرغوث.

وكتبت صحيفة "ميرور" الإنجليزية في تقرير لها صباح اليوم الأحد ، أن جماهير نيويورك ريد بولز التي حضرت المباراة من المدرجات، أمام إنتر ميامي والتي خسر فريقها 0-2 في ملعب ريد بول آرينا، هتفت بالأمس 4 مرات على مدار الشوط الأول بشكل جماعي من أجل نزول ليو بقولها: "نريد ميسي".