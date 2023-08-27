الأهلي يعلن مواعيد مبارياته في بطولات الجهورية للناشئين

أعلن النادي الأهلي جدول مواعيد مباريات فرق الناشئين بالقلعة الحمراء بعد تلقيه خطابًا من الاتحاد المصري لكرة القدم، بمواعيد مواجهاته في بطولات الجمهورية بمختلف الأعمار في الموسم الجديد.

ويبدأ فريق شباب الأهلي مواليد ٢٠٠٣ مبارياته في بطولة الجمهورية بمباراة بلدية المحلة على ملعب بلدية المحلة الرياضي، يوم الأحد ٣ سبتمبر المقبل، بينما يلتقي أمام الزمالك في الجولة ١٤، وذلك يوم ٣ ديسمبر المقبل، على ملعب كلية الزراعة بالجيزة.

بينما فريق الأهلي مواليد ٢٠٠٥ يخوض مباراته الأولى أمام بلدية المحلة على ملعب الأهلي بمدينة نصر، يوم الثلاثاء ٥ سبتمبر المقبل، على أن يواجه الزمالك يوم ١٢ ديسمبر، ضمن منافسات الجولة ١٥، على ملعب كلية الزراعة بالجيزة.

كما يخوض فريق الأهلي مواليد ٢٠٠٧ مواجهته الأولى أمام فاركو يوم ٧ سبتمبر على ملعب الأهلي بمدينة نصر، فيما يلتقي الزمالك يوم ٤ يناير ٢٠٢٤، ضمن منافسات الجولة ١٨، على ملعب الأهلي بمدينة نصر.

في حين يستهل فريق الأهلي مواليد ٢٠٠٨ مبارياته في بطولة الجمهورية بمواجهة لافيينا يوم ٩ سبتمبر على ملعب الأهلي بمدينة نصر، بينما يواجه الزمالك يوم ١٨ نوفمبر ضمن منافسات الجولة ١١، على ملعب الأهلي بمدينة نصر.

على أن يفتتح فريق الأهلي مواليد ٢٠٠٩ لقائاته أمام نظيره زد، يوم ٨ سبتمبر على ملعب الأهلي بمدينة نصر، على أن يلعب أمام الزمالك ضمن الجولة السابعة من الموسم، يوم ٢٠ أكتوبر، على ملعب الأهلي بمدينة نصر.