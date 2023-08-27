أشهر أعراض مرض عرق النسا.. أبرزها ألم أسفل الظهر

يشير عرق النسا إلى الألم الذي ينتقل على طول مسار العصب الوركي، وينتقل العصب الوركي من أسفل الظهر عبر الوركين والأرداف وأسفل كل ساق.

يحدث عرق النسا في أغلب الأحيان عندما يؤدي الانزلاق الغضروفي أو فرط نمو العظام إلى الضغط على جزء من العصب، وهذا يسبب الالتهاب والألم وغالباً بعض الخدر في الساق المصابة.

على الرغم من أن الألم المصاحب لعرق النسا يمكن أن يكون شديدًا، إلا أن معظم الحالات تشفى بالعلاج خلال أسابيع قليلة، وقد يحتاج الأشخاص الذين يعانون من عرق النسا الشديد وضعف خطير في الساق أو تغيرات في الأمعاء أو المثانة إلى إجراء عملية جراحية.

أعراض عرق النسا

يمكن أن يكون ألم عرق النسا في أي مكان تقريبًا على طول مسار العصب، ومن المحتمل بشكل خاص أن يتبع مسارًا من أسفل الظهر إلى الأرداف والجزء الخلفي من الفخذ والساق.

يمكن أن يختلف الألم من ألم خفيف إلى ألم حاد وحارق في بعض الأحيان يمكن أن تشعر وكأنها هزة أو صدمة كهربائية، ويمكن أن يكون أسوأ عند السعال أو العطس أو الجلوس لفترة طويلة، عادة، يؤثر عرق النسا على جانب واحد فقط من الجسم.

يعاني بعض الأشخاص أيضًا من تنميل أو وخز أو ضعف في العضلات في الساق أو القدم، ويمكن أن يشعر جزء واحد من الساق بالألم، بينما يمكن أن يشعر جزء آخر بالخدر.

عادة ما يختفي عرق النسا الخفيف مع مرور الوقت، اتصل بمقدم الرعاية الأولية الخاص بك إذا لم تنجح إجراءات الرعاية الذاتية في تخفيف الأعراض اتصل أيضًا إذا استمر الألم لفترة أطول من أسبوع، أو كان شديدًا أو يزداد سوءًا احصل على رعاية طبية فورية من أجل:

ألم مفاجئ وشديد في أسفل الظهر أو الساق وتنميل أو ضعف في العضلات في الساق

الألم بعد التعرض لإصابة عنيفة، مثل حادث مروري

صعوبة في التحكم في الأمعاء أو المثانة