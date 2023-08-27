وكيل التعليم بالوادي الجديد يدشن البرنامج التدريبي على القراءة والكتابة بطريقة برايل

تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد وحنان مجدى نائب المحافظ، دشن المهندس سيد عبدالعزيز عطية وكيل التعليم بالوادى الجديد اليوم الأحد فعاليات البرنامج التدريبى على القراءة والكتابة بطريقة الخط البارز برايل.

وأوضح وكيل التعليم بالوادي الجديد أن البرنامج يستهدف تدريب 50 معلم ومعلمة من مدارس التعليم العام (الحاصلين على الدبلومة المهنية للتربية الخاصة)، وذلك على مدار 5 أيام، حيث بدأ يوم الأحد الموافق 27 أغسطس الحالي وسينتهي يوم الخميس الموافق 31 أغسطس. تم التنسيق لإقامة هذا البرنامج بين إدارة التربية الخاصة وإدارة التدريب.

وأشار وكيل التعليم إلى أهداف البرنامج، حيث يهدف إلى تعريف المشاركين بأدوات كتابة الخط البارز برايل، وتعريفهم بأشكال الحروف البارزة والترابط مع الحروف العربية والإنجليزية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تعريفهم بالحركات والعلامات وطرق كتابتها، بالإضافة إلى تشكيل الكلمة والتعرف على الأعداد والعلامات الحسابية وطرق كتابتها. كما سيتعرف المشاركون على الاختصارات البسيطة والمركبة وطرق كتابتها، بالإضافة إلى طرق التعامل الجيد مع المكفوفين وضعاف السمع.

تأتي هذه المبادرة ضمن جهود وزارة التربية والتعليم لتعزيز قدرات المعلمين والمعلمات في مجال التعليم الخاص ودمج الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة في العملية التعليمية. وتعكس التعاون المشترك بين المسؤولين التنفيذيين على مستوى الحكومة المركزية والمحافظة التزامهم بتطوير التعليم وتقديم الدعم اللازم للمعلمين والطلاب.

يعكس إطلاق هذا البرنامج التدريبي على القراءة والكتابة بطريقة الخط البارز برايل، التزام الوادي الجديد بتوفير بيئة تعليمية شاملة ومتكاملة لجميع الطلاب، بغض النظر عن احتياجاتهم الخاصة. يهدف البرنامج إلى تحسين فهم المعلمين ومعرفتهم بأحدث أساليب تدريس ودمج طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة في الصفوف.

تقديم هذا البرنامج التدريبي يعد خطوة مهمة في تحسين جودة التعليم في الوادي الجديد، وتطوير مهارات المعلمين وتأهيلهم للتعامل مع تحديات التعليم الخاص. من المتوقع أن تظهر هذه المبادرة آثار إيجابية على الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة وتؤدي إلى تعزيز تجربتهم التعليمية وفرص نجاحهم في المستقبل.

وكيل التعليم بالوادي الجديد يدشن البرنامج التدريبى على القراءة والكتابة بطريقة برايل

وكيل التعليم بالوادي الجديد يدشن البرنامج التدريبى على القراءة والكتابة بطريقة برايل