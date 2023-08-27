حبس شخص 4 أيام ضبط بحوزته 21 قطعة سلاح ناري في ديروط

قرر المحامي العام الأول لنيابات شمال أسيوط حبس شخص مقيم بمركز ديروط شمال أسيوط لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك بعد ضبطه بحوزته 21 قطعة سلاح ناري وسلسلة طلقات نارية بقصد الاتجار.

تمكنت مديرية أمن أسيوط من القبض على الشخص المشتبه به، والذي يعيش في مركز ديروط، بعد اتهامه بتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية في منزله وترويجها في السوق المحلية.

بناءً على التحقيقات وتقنين الإجراءات، تم تتبع ومصادرة الشخص المذكور ومداهمة منزله. خلال عملية المداهمة، تم العثور على 21 قطعة سلاح ناري منها 2 بندقية آلية و2 بندقية، بالإضافة إلى 2 طبلة و15 خرطوشة نارية. تم أيضًا ضبط 15 شخصًا آخرين يشتبه في ضلوعهم في عمليات الاتجار بالأسلحة، بالإضافة إلى عدة طلقات من عيارات مختلفة وأدوات لتصنيع وإصلاح الأسلحة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن المتهم وضبط المضبوطات النارية وأجزاء الأسلحة.

يجري التحقيق لتحديد جميع المتورطين في هذه الشبكة الإجرامية واتخاذ الإجراءات اللازمة حسب القانون لضمان سلامة المجتمع وحماية الأمن العام. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود السلطات الأمنية للحد من انتشار الأسلحة غير المشروعة ومحاربة التجارة غير المشروعة بها.