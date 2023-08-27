أسعار كرتونة البيض اليوم الأحد في المزرعة

أسعار البيض.. شهدت أسعار كرتونة البيض خلال تعاملات اليوم الأحد في الاسواق المصرية والمزرعة استقرارًا، ووصل سعر كرتونة البيض اليوم سواء بالنسبة للأبيض نحو 107 جنيهات، بينما جاء سعر كرتونة البيض البلدي نحو 119 جنيهًا، وذلك وفقًا لسعر المزرعة.

وفي هذا الصدد تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار كرتونة البيض بكل أنواعه خلال تعاملات اليوم الاحد من أرض المزرعة، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار كرتونة البيض اليوم الاحد من المزرعة

البيض

البيض الابيض

سجل سعر كرتونة البيض الأبيض استقرارًا وصل 107 جنيهات.

سعر كرتونة البيض الأحمر

وسجل سعر كرتونة البيض الأحمر استقرارًا لنحو 109 جنيهات.

سعر كرتونة البيض البلدي

كما ثبت سعر كرتونة البيض البلدي بنحو 119 جنيهًا.

ومن ناحيتها؛ تستمر شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية في رصد ومتابعة أسعار البيض اليوم بشكل مستمر داخل الأسواق، في إطار تنفيذ خطة الدولة لتطوير ودفع عجلة إنتاج الثروة الداجنة للأمام، ولعل أبرز هذه الخطط هو تشجيع إقامة المشروعات التكاملية بالمناطق الصحراوية للتوسع وزيادة القدرة الإنتاجية للثروة الداجنة داخل مصر.

سعر البيض اليوم للمستهلك

ومن المعروف أيضًا أن خطة تنفيذ المشروعات تضم مراحل التفريخ والإنتاج والمجازر، بالإضافة إلى إنتاج الأعلاف ووحدات تدوير المخلفات والزراعات التكاملية.

وتتبنى الدولة المصرية حاليًا خطة استراتيجية محكمة للنهوض بقطاع الثروة الداجنة خاصة فيما يتعلق بأسعار البيض وأسعار الدواجن بحث استغلال الطاقة النظيفة من الموارد الطبيعية المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أو البيوجاز والغاز الطبيعي في تشغيل المشروعات الإنتاجية.

وكانت الدولة المصرية قد خصصت 9 مناطق في 4 محافظات بإجمالي مساحة 19 ألف فدان للاستثمار الداجني، لزيادة إنتاج البيض بهدف تلبية احتياجات السوق المصرية وزيادة التصدير.