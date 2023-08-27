الإيقاع بسارقي مبلغ مالي من محل بالموسكي

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط (شخصين) لسرقتهما مبلغا ماليا من داخل محل كائن بدائرة قسم شرطة الموسكى.. وبحوزتهما (هاتف محمول – مبلغ مالى).

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وبمواجهتهما اعترفا بسرقة الهاتف المحمول والمبلغ المالى من المحل المشار إليه بأسلوب "التسلق وكسر الكالون" ، تم بإرشادهما ضبط الأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

وأسفرت الجهود عن ضبط (أحد الأشخاص) وبحوزته (مبلغ مالى - جواز السفر) ، لقيامه بسرقتهما من شخص عقب إيهامه بقدرته على تأجير سيارة له مقابل مبلغ مالى ولاذ بالفرار بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.