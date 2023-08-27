الأحد 27 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

إصابة 23 عسكريًا أمريكيًا إثر تحطم طائرة خلال تدريبات في أستراليا

تحطم طائرة
تحطم طائرة

أصيب 23 عسكريًا أمريكيًا إثر تحطم طائرة في شمال أستراليا خلال تدريبات عسكرية متعددة الجنسيات.

 

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بايدن يُطلق تصريحًا مُفاجئًا بشأن تحطم طائرة قائد فاجنر

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تكهنات بشأن سبب تحطم طائرة قائد فاجنر.. و4 سيناريوهات محتملة

ونقلت شبكة (سي إن إن) الأمريكية، عن شركة (كير فلايت) المشغلة لمروحيات الإنقاذ قولها، في بيان، إن أحد المصابين في حالة خطيرة، بينما الوضع الصحي للمصابين الآخرين مستقر، مضيفة أنه تم نقل الجرحى بمروحية إلى مستشفى داروين الملكي.

 

من ناحيته، أكد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز أن المصابين الثلاثة أمريكيون.

 

بدورها، أوضحت وزارة الدفاع الأسترالية- في بيان- أن طائرة من طراز (في-22 أوسبري) تحطمت على جزيرة "ملفيل" خلال مناورات عسكرية مشتركة تضم الولايات المتحدة وأستراليا وإندونيسيا والفلبين وتيمور الشرقية.

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