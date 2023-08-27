إصابة 23 عسكريًا أمريكيًا إثر تحطم طائرة خلال تدريبات في أستراليا

أصيب 23 عسكريًا أمريكيًا إثر تحطم طائرة في شمال أستراليا خلال تدريبات عسكرية متعددة الجنسيات.

ونقلت شبكة (سي إن إن) الأمريكية، عن شركة (كير فلايت) المشغلة لمروحيات الإنقاذ قولها، في بيان، إن أحد المصابين في حالة خطيرة، بينما الوضع الصحي للمصابين الآخرين مستقر، مضيفة أنه تم نقل الجرحى بمروحية إلى مستشفى داروين الملكي.

من ناحيته، أكد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز أن المصابين الثلاثة أمريكيون.

بدورها، أوضحت وزارة الدفاع الأسترالية- في بيان- أن طائرة من طراز (في-22 أوسبري) تحطمت على جزيرة "ملفيل" خلال مناورات عسكرية مشتركة تضم الولايات المتحدة وأستراليا وإندونيسيا والفلبين وتيمور الشرقية.