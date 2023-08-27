الأحد 27 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المغتربون المصريون

الليلة.. نميرة نجم في ضيافة الإعلامية لبني عسل للحديث عن ترأسها مؤتمر منظمة الهجرة الدولية

السفيرة نميرة نجم
السفيرة نميرة نجم

تحل السفيرة الدكتورة نميرة نجم مديرة المرصد الأفريفي للهجرة بمنظمة الإتحاد الأفريقي ، ضيفة مع الإعلامية لبني عسل  ، علي الهواء مباشرة عبر الفيديو كونفراس في برنامج" الحياة اليوم" المذاع علي شاشة قناة الحياة الفضائية المصرية، الساعة السابعة والنص مساءا اليوم بتوقيت القاهرة  .


يتناول اللقاء ترأس السفيرة  كمقرر رئيسي المؤتمر رفيع المستوي الذي اعدته منظمة الهجرة الدولية  بالشراكة مع حكومة كينيا حول توسيع نطاق و تطوير  الملحق القاري لإعلان كمبالا الوزاري بشأن الهجرة والبيئة وتغير المناخ (KDMECC-AFRICA) الذي أختتم أعماله الجمعة الماضية في نيروبي ،وأهم نتائج المؤتمر و تأثيره علي قمة المناخ  الأفريقية الشهر القادم في نيروبي الشهر القادم و  علي الموقف الافريقي الموحد في مؤتمر المناخ COP28 القادم في دبي .
يذكر أن البرنامج من اعداد رئيس التحرير محمد كامل ،و من إخراج أحمد هاني.

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IMG-20230827-WA0042
IMG-20230827-WA0043
IMG-20230827-WA0043

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