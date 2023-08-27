الليلة.. نميرة نجم في ضيافة الإعلامية لبني عسل للحديث عن ترأسها مؤتمر منظمة الهجرة الدولية

تحل السفيرة الدكتورة نميرة نجم مديرة المرصد الأفريفي للهجرة بمنظمة الإتحاد الأفريقي ، ضيفة مع الإعلامية لبني عسل ، علي الهواء مباشرة عبر الفيديو كونفراس في برنامج" الحياة اليوم" المذاع علي شاشة قناة الحياة الفضائية المصرية، الساعة السابعة والنص مساءا اليوم بتوقيت القاهرة .



يتناول اللقاء ترأس السفيرة كمقرر رئيسي المؤتمر رفيع المستوي الذي اعدته منظمة الهجرة الدولية بالشراكة مع حكومة كينيا حول توسيع نطاق و تطوير الملحق القاري لإعلان كمبالا الوزاري بشأن الهجرة والبيئة وتغير المناخ (KDMECC-AFRICA) الذي أختتم أعماله الجمعة الماضية في نيروبي ،وأهم نتائج المؤتمر و تأثيره علي قمة المناخ الأفريقية الشهر القادم في نيروبي الشهر القادم و علي الموقف الافريقي الموحد في مؤتمر المناخ COP28 القادم في دبي .

يذكر أن البرنامج من اعداد رئيس التحرير محمد كامل ،و من إخراج أحمد هاني.

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