"أهمية التوعية البيئية للنهوض بالمجتمع "ندوة بالنادى الإجتماعى بقنا

نظم جهاز شئون البيئة فرع قنا، وبالتعاون مع المجلس الوطني للشباب برئاسة الدكتوره دليله مختار رئيسه المجلس الوطنى للشباب والدكتور وائل الطناحي الامين العام للمجلس ومسؤولى المجلس بمحافظه قنا، و المهندسه عبير النجار و محمد حجاجى، ندوة بعنوان أهمية التوعيه البيئية للنهوض بالمجتمع والحفاظ عليه بالتعاون مع اداره شئون البيئة ووحدة السكان بديوان عام محافظه قنا، وذلك برعاية محافظة قنا و وزارة البيئة وجامعة جنوب الوادي والمعهد العالي للخدمة الاجتماعية.

حيث حاضر بالندوة الدكتور احمد شورى عميد المعهد العالي للخدمه الاجتماعيه فى الشق الاجتماعى، والمهندس اسعد محمد احمد رئيس قسم التوعيه البيئيه بجهاز شئون البيئة محافظه قنا ممثلا عن وزاره البيئة حاضر بالشق البيئية.

ذلك بحضور كلا من حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الإجتماعى، و احمد السيد وكيل وزارة التموين، والاستاذ الدكتور عبدالحق سيد عميد كليه التربيه الرياضية والدكتور احمد عبدالفتاح نقيب صيادلة قنا، والدكتور يوسف رجب مدير مجمع الاعلام بمحافظه قنا، و رمضان احمد على مدير وحده السكان بديوان عام المحافظة، والدكتور مصطفى محمود ابراهيم حسن مدير مكتب نائب المحافظ والمهندسة اسماء مصطفى اداره شئون البيئه بديوان عام المحافظة، وفاطمه عزت مبارك مديره مكتب السيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعى والعديد من القيادات التنفيذية والمعنية داخل محافظة قنا.

وعلى هامش الندوه قام المجلس الوطنى للشباب بتكريم الجهات المشاركه والرعاية وكل من شار ك فى المبادرات الخيريه التى تمت فى الفترات المسابقة، وفى نهايه الندوه التثقيفية التى تناولت محاور عده عن البيئه وكيفيه المحافظه عليها.

كما تم الخروج بتوصيات التى نالت قبول القيادات و قابلة للتنفيذ لخدمة المحافظة، حيث يعد حمايه البيئة مطلبا اساسيا من مطالب استمرار الحياه الانسانيه ويعتبر الوعي البيئي ضروره قصوى لكل افراد المجتمع، حيث انه العلاقه الطبيعيه والايجابيه بين الانسان والطبيعه ناتجه عن نشر ثقافه الحفاظ على البيئه وتجنب المخاطر التي يمكن ان يواجهها وتستطيع جميع أجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص بشتى أنواعه أن يقوموا بدور مميّز وفعّال في مجال حماية البيئة عن طريق ترجمة خدماتهم إلى برامج توعوية وتثقيفية تهدف إلى زيادة الوعي والمعرفة بتأثير النشاط الإنساني على البيئه المحيطه.