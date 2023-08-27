شاب إسبانى يعيد مشهد لقاء الحب بين "حورس وحتحور" داخل معبد ادفو

مشهد رومانس جميل أمام جدارية الإله حورس والإلهة حتحور داخل معبد إدفو بأسوان.. جلس الشاب ‏الإسباني "خوان" على ركبتيه وهو يقدم خاتم الزواج لصديقته وسط تصفيق الحضور داخل المكان.

وسرعان ما تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي تفاصيل المشهد‏ الذى بدأ

عند قدوم "خوان" إلى مصر أفصح عن حلمه إلى ناصر النوبي، المرشد السياحي المرافق للفوج الإسباني، ‏وهو تنفيذ مفاجأة لصديقته "لولا" داخل معبد إدفو لتصبح ذكرى لا تنسى في حياتهما نظرا لعشقهما ‏الكبير للحضارة المصرية القديمة.‏

قال" النوبي" فى تصريحات: ‏التقيت بـ "خوان" في الرحلة النيلية التي تمر على العديد من المناطق الأثرية بأسوان، وأبلغني ‏الشاب الإسباني برغبته في تقديم خاتم الزواج إلى صديقته "لولا" في مكان مميز بمعبد إدفو,واتفقنا‏ على خطة بسيطة من أجل خروج التجربة بأفضل صورة ممكنة، وهي الذهاب إلى ‏الجدارية الخاصة بالإله حورس والإلهة حتحور، والتوقف حينذاك عن الشرح أمام الفوج ‏السياحي ليتقدم "خوان" نحو "لولا".

وسرعان ما ‏أمسك الشاب العشريني بيد حبيبته وهو يرفع إليها خاتم الزواج بينما يقول إنه في معبد ‏جميل ومناسب لخوض تلك الخطوة المهمة في حياته، واصفا إياها بأنها مفتاح النجاة الذي ‏ساعده على تخطي الكثير من الظروف الصعبة.‏

‏بكت خطيبة الشاب الإسباني من فرط سعادتها بتلك اللحظة الخاصة، لم تتوقع الأمر، كانت مفاجأة ‏سارة بالنسبة إليها، حيث ظهر التأثر على ملامحها بينما تبادله كلمات المحبة وسعادتها بمحاكاة ما يسمى ‏بـ "اللقاء الطيب" بين آلهة المصريين القدماء.‏

وأكد أسامة إسماعيل، مدير عام منطقة آثار إدفو أن العاملين داخل ‏المعبد تابعوا المفاجأة التي أعدها السائح الإسباني لخطيبته، ورفضواالتدخل لعدم إفساد ‏المشهد ولأنه أكبر دليل على مدى عشق الأجانب للحضارة المصرية.‏

ويضيف إسماعيل: "اختيار معبد إدفو تحديدا لأنه كان يشهد في العصور ‏القديمة اللقاء الطيب بين حتحور إلهة الحب والجمال القادمة من دندرة مع أحمس إله القوة لتقام الاحتفالات ‏بلقاء الحُب والزواج بينهما لمدة 15 يوما".‏

وقال إسماعيل: "سعداء باهتمام السائحين الأجانب بإحياء طقوس قديمة بطرق حديثة ومحاكاة ‏الرسوم المدونة على جداريات معبد إدفو، وهذا دليل على شهرة المكان في أنحاء العالم، لأن السائح ‏الإسباني يعلم تماما قيمة تلك المنطقة الأثرية".‏

ويؤكد "إسماعيل"أن هناك إقبال كبير على معبد ‏إدفو في الآونة الأخيرة، لدينا زوار من مختلف الدول وأبرزهم من الولايات المتحدة وإسبانيا واليونان ‏وألمانيا وإنجلترا، ونسعى إلى توافد المزيد من الأجانب إلى بلادنا الفترة المقبلة".‏