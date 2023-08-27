الصين تعقد منتدى السلام والأمن الصيني الإفريقي الثالث الأسبوع الجاري

أعلنت وزارة الدفاع الصينية اليوم الأحد ، أن الصين ستعقد "منتدى السلام والأمن الصيني الإفريقي" الثالث في الفترة من 28 أغسطس الجاري إلى 2 سبتمبر المقبل .

وذكرت الوزارة في بيان أن المنتدى يهدف إلى تعزيز التواصل الاستراتيجي بين وزارات الدفاع في الصين والدول الإفريقية ولعب دور نشط في بناء مجتمع صيني أفريقي ذي مستقبل مشترك في العصر الجديد .

وسيلقي عضو مجلس الدولة ووزير الدفاع الوطني الصيني لي شانج فو كلمة رئيسية في المنتدى، بحسب الموقع الرسمي لشبكة سي جي تي إن الصينية.