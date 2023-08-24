الصين تُطالب المجتمع الدولي بدعوة روسيا وأوكرانيا لضبط النفس

طالب المندوب الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة، "تشانج جون"، المجتمع الدولي بدعوة روسيا وأوكرانيا لضبط النفس، وألا "يصب الزيت على النار" في ما يخص النزاع، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الخميس.

وقال المندوب الصيني خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، يوم الخميس: "نعتقد أن المجتمع الدولي يجب أن يحث الطرفين على ضبط النفس والتهدئة، وعلى التقارب من خلال تحقيق التوافق، وأن يدعو بقوة إلى السلام والمفاوضات ويبحث عن الفرص لتحقيق مختلف المبادرات للسلام".

وأضاف أن على المجتمع الدولي "تهيئة الظروف لمفاوضات السلام" وتجنب "صب الزيت على النار" وأي أعمال من شأنها أن تؤدي إلى "خروج الحرب عن السيطرة". وذكر من بين تلك الأعمال تشديد العقوبات وتقديم الدعم العسكري.

وأشار إلى أن "الأزمة الأوكرانية أظهرت أن الانقسام إلى أحلاف بحثا عن الأمن المطلق لا يعمل، وأن هذا الموقف لن يساعد في تسوية الأزمة وبالعكس سيجلب عدم الاستقرار إلى المنطقة".

من ناحية أخرى، دعا الرئيس الصيني "شي جين بينج"، إلى بذل جهود مشتركة في بناء مجتمع تنمية مشتركة، قائلًا إنه ينبغي ألا تتخلف أي دولة عن ركب التحديث العالمي، حسبما أفادت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، مساء اليوم الخميس.

أنشطة التعاون مع الدول الإفريقية

وأكد الرئيس الصيني، أن بلاده ستنفذ المزيد من أنشطة التعاون مع الدول الإفريقية لدعم إفريقيا في تعزيز قدرتها الذاتية على التنمية، لافتًا إلى أن المؤسسات المالية الصينية ستنشئ قريبا صندوقا خاصا بقيمة 10 مليارات دولار من أجل تنفيذ مبادرة التنمية العالمية.