الإيقاع بعنصر إجرامي بحوزته مخدرات في الفيوم

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط أحد العناصر الإجرامية بالفيوم وبحوزته كميات من المواد والأقراص المخدرة بقصد الإتجار.

وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزي الأسلحة النارية ومتجري المواد المخدرة .

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أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم قيام ( أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة أول الفيوم) بالإتجار بالمواد المخدرة .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (1 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 1000 قرص مخدر– طبنجة "مُبلغ بسرقتها" عدد من الطلقات – مبلغ مالى).

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والسلاح النارى للدفاع عن نشاطه الإجرامي والمبلغ المالى من حصيلة البيع .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.