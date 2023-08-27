الأحد 27 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

حكومة الجابون تعلن حظر التجول وقطع خدمات الإنترنت

علم الجابون
علم الجابون

أعلنت حكومة الجابون حظر التجول على مستوى الدولة ، وقطع الوصول إلى خدمات الإنترنت الليلة الماضية مع انتهاء التصويت في الانتخابات الوطنية الكبرى.

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تزامنا مع الانتخابات الرئاسية.. حكومة الجابون تفرض حظر تجول وتقطع الإنترنت

وقال وزير الإعلام الجابوني، رودريج مبومبا بيساو، على التليفزيون الرسمي إنه سيكون هناك حظر تجول ليلي اعتبارا من الساعة السابعة مساء حتى الساعة السادسة صباحا، وإن خدمة الإنترنت معلقة إلى أجل غير مسمى.

 

وأشار الوزير إلى أن هناك دعوات للعنف ونشر المعلومات المضللة، بحسب وكالة أنباء أسوشيتدبرس.

 

وجاء هذا الإعلان بعد أن أدلى الناخبون بأصواتهم لانتخاب زعماء محليين جدد ومشرعين وطنيين ورئيس الجابون القادم.

 

ويسعى الرئيس الحالي علي بونجو أونديمبا لولاية ثالثة مدتها سبع سنوات ومواصلة سلالة سياسية مدتها 55 عاما ، وتولى بونجو السلطة عام 2009 بعد وفاة والده عمر بونجو الذي حكم الجابون لمدة 41 عاما.

 

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