تزامنا مع الانتخابات الرئاسية.. حكومة الجابون تفرض حظر تجول وتقطع الإنترنت

قررت حكومة الجابون فرض حظر تجول ليلي اعتبارا من غد الأحد، وتعليق خدمات الانترنت مع مع إغلاق مكاتب اقتراع الانتخابات الرئاسية والتشريعية، مشيرة إلى أن الهدف هو "الحؤول دون انتشار الدعوات إلى العنف"، حسب ما قال المتحدث باسم حكومة الجابون خلال كلمته التي بثها التلفزيون.

وحسب وكالة “فرانس برس”، قال وزير الاتصالات رودريج مبومبا بيساوو إنه “من أجل تجنب انتشار دعوات العنف والمعلومات الكاذبة، اتخذت الحكومة قرارًا بتعليق الوصول إلى الإنترنت في جميع أنحاء البلاد حتى إشعار آخر”.

ولفت بيساوو إلى أن "حظرا للتجول أعلن في كل أنحاء البلاد وسيكون ساريا اعتبارا من يوم الأحد 27 اغسطس، يوميا من الساعة 19,00 حتى الساعة السادسة".

وتوجه الناخبون في الجابون، اليوم السبت، إلى صناديق الاقتراع للتصويت في الانتخابات العامة، والتي يواجه فيها الرئيس الحالي بونجو أونديمبا منافسة من 18 مرشحا على الرئاسة.

وشهدت الجابون استنفارا من جانب الجيش لتأمين العملية الانتخابية، التي يحاول من خلالها الرئيس بونجو أونديمبا، الظفر بولاية ثالثة، بسحب ما أوردته وكالة سبوتنيك الروسية.

وفيما يتعلق بالانتخابات البرلمانية والمحلية المقبلة في الجابون، فإن الحزب الديمقراطي التقدمي الذي يتزعمه بونجو يتمتع حاليا بأغلبية قوية في برلمان البلاد، مما يجعل الحزب هو المرشح الأوفر حظًا.

وتميزت الانتخابات الرئاسية السابقة، التي جرت في الدولة الواقعة في وسط أفريقيا عام 2016، باحتجاجات حاشدة حيث فشل المنافس الرئيسي لبونجو، الدبلوماسي والسياسي الجابوني جان بينج، في الحصول على أغلبية الأصوات بهامش أقل من 2٪.

تجدر الإشارة إلى أن مبررات حكومة الجابون في اتخاذ هذه الإجراءات قد تستند إلى حوادث عنف كانت شهدتها البلاد سنة 2016، وذلك بعيد إجراء الانتخابات الرئاسية آنذاك.

وحينها، قتل 3 أشخاص في أعمال شغب اندلعت في العاصمة الجابونية ليبرفيل في ثاني يوم من الاحتجاجات العنيفة التي أطلقت شرارتها انتخابات رئاسية متنازع على نتائجها.

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: