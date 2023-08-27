تنسيق الجامعات 2023.. تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثالثة في هذا الموعد

يبحث طلاب الثانوية العامة باستمرار عن موعد فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثالثة، إذ يترقب عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور بدء المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات للالتحاق بالكليات والمعاهد المختلفة للعام الدراسي الجديد.

موعد فتح تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثالثة 2023

من المقرر البدء في تنسيق الثانوية العامة 2023 المرحلة الثالثة بعد انتهاء امتحانات الدور الثاني وتنتهي يوم 29 أغسطس الجاري ووفقًا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن تنسيق المرحلة الثالثة سيكون في شهر سبتمبر المقبل وسينتهي الطلاب من تسجيل الرغبات والتقديم للكليات والمعاهد الخاصة قبل يوم 30 سبتمبر.

كما أنه لم يتم الإعلان رسميًا عن موعد بدء تنسيق المرحلة الثالثة 2023 من قِبل وزارة التعليم العالي لكن حسب التوقعات فإن تنسيق المرحلة الثالثة 2023 يبدأ خلال الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر، بعد انتهاء امتحانات الدور الثاني والتي من المقرر أن تنتهي يوم 29 أغسطس الجاري على أن يتم الإعلان عن فتح تنسيق المرحلة الثالثة 2023 فور ظهور نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023.

خطوات تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثالثة 2023



الدخول على موقع تنسيق الإلكتروني من هنـــــــا.

اختيار تنسيق الثانوية العامة 2023.

تحديد الشهادة التى حصل عليها الطالب.

إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب والمدون على استمارة النجاح.

إدخال الرقم التأكيدي الظاهر على الشاشة.

كتابة البيانات الأساسية الخاصة بالطالب ومراجعتها.

اختيار الرغبات والحرص على تنسيقها مع التوزيع الجغرافي.

يقوم الطالب بملء الرغبات.

إعادة تسجيل البيانات مرة أخرى، والنقر على تسجيل وطباعة الاستمارة.