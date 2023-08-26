تنسيق الجامعات 2023.. رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2023

يبحث الطلاب وأولياء الأمور عن رابط نتيجة تقليل الاغتراب، وذلك قبل ساعات من انتهاء مرحلة تقليل الاغتراب والتي من المقرر أن تنتهي بعد غد الإثنين الموافق 28 أغسطس وفقًا لما أعلنه مكتب التنسيق.

رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2023

يمكن للطلاب معرفة نتيجة تقليل الاغتراب عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالتنسيق من خلال الضغط على الرابط التالي https://tansik.digital.gov.eg/application/default.aspx

وعن خطوات تقليل الاغتراب يمكن اتباع الخطوات التالية حيث يسمح للطالب اختيار كلية قريبة من محل سكنه:

الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من هنــــــــــــا

اختيار خدمات تنسيق الثانوية العامة 2023

النقر على برنامج تقليل الاغتراب في تنسيق الجامعات 2023 للمرحلتين الأولى والثانية

كتابة رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب

اختيار بين تقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر

وآخر خطوة اختيار الكلية التي يرغب في الالتحاق بها

ضوابط تقليل الاغتراب 2023

التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع في تنسيق الجامعات 2023.

التحويل غير المناظر في تنسيق الجامعات 2023 باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي في تنسيق الجامعات 2023.

التحويل في تنسيق الجامعات 2023 عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

لا توجد تحويلات ورقية في تنسيق الجامعات 2023.

التحويل يكون لمرة واحدة فقط في تنسيق الجامعات 2023.

استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها في تنسيق الجامعات 2023 (مثل اجتياز اختبار القدرات التي أُجريت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة).

تكون المفاضلة بين الطلاب في تنسيق الجامعات 2023 على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.