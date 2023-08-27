كشف سبب إنهاء حياة شخص بأكتوبر

قام رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة في وزارة الداخلية بإلقاء القبض على المتهمين بقتل شخص بإطلاق النار عليه، نتيجة خصومة ثأرية بمدينة 6 أكتوبر، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

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ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص مصابا بطلق ناري في مدينة 6 أكتوبر، وبإجراء التحريات تبين أن المجني عليه تربطه خصومة ثأرية مع آخرين تم تحديد هويتهم، وأنهم وراء ارتكاب الجريمة.

وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.