أسعار العملات العربية أمام الجنيه صباح اليوم الأحد في البنوك المصرية

أسعار العملات العربية.. حالة من الاستقرار شهدتها أسعار العملات العربية أمام الجنية المصرية في مستهل التداولات البنكية والمصرفية اليوم الأحد، وحقق سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر نحو 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في المصرف المتحد نحو 8.22 للشراء و8.42 للبيع.

وفي هذا السياق تواصل "بوابة الوفد الإلكترونية" نشر كل المستحدثات التي تطرأ على الساحة السلعية في مصر، لاسيما أسعار العملات العربية مقابل الجنية المصري للوقوف على أخر قيمة سعرية تشهدها العملات في البنوك المصرية، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار العملات العربية أمام الجنية المصري

العملات العربية

سعر الريال السعودي اليوم البنوك

سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

ولامس سعر الريال السعودي اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 8.22 جنيه للشراء و8.23 جنيه للبيع.

وحقق سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر نحو 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم في المصرف المتحد نحو 7.95 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

وصل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 8.38 للشراء و8.39 للبيع.

وحقق سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك الإسكندرية نحو 8.38 للشراء و8.42 للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في المصرف المتحد نحو 8.22 للشراء و8.42 للبيع.

ولامس سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 8.41 للشراء و8.42 للبيع.

وحقق سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر نحو 8.38 للشراء و8.39 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 98.09 جنيه للشراء 100.65 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 99.34جنيه للشراء و100.29جنيه للبيع.

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد نحو 93.48 جنيه للشراء و100.59 جنيه للبيع.

ولامس سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر نحو 99.34جنيه للشراء و100.29 جنيه للبيع.