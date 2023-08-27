تسعى الدولة جاهدة ممثلة في وزارة الصحة والسكان إلى تخفيف العبء عن كاهل المرضى الأكثر احتياجًا من خلال تقديم خدمات العلاج على نفقة الدولة وتيسير وتسهيل الإجراءات.

وترددت أنباء خلال الأيام الأخيرة عن إجراء وزارة الصحة تغييرات في إصدار طلب علاج على نفقة الدولة، وهو ما نفته الوزارة موضحة أن عدد القرارات الصادرة للعلاج على نفقة الدولة 508,973 ضمن حملة 100 يوم صحة.

وترصد "بوابة الوفد" في سياق السطور التالية خطوات إصدار طلب علاج على نفقة الدولة والتي جاءت كالتالي:

خطوات إصدار طلب علاج على نفقة الدولة

التوجه إلى أقرب مستشفى وإجراء الفحوصات الطبية لتشخيص الحالة بواسطة أطباء المستشفى تمهيدًا لتحرير تقرير اللجنة الثلاثية.

تقوم المستشفى بتسجيل بيانات المريض على الشبكة الإلكترونية للمجالس الطبية المتخصصة، مع تضمين صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي، وتقرير اللجنة الثلاثية والتقرير الطبي والأبحاث الحديثة.

الموافقة على طلب العلاج تصدر إلكترونيا من المركز الرئيسي للمجالس الطبية المتخصصة دون الحاجة إلى ذهاب المريض للمركز الرئيسي، ليتم إصدار القرار وإخطار المريض برسالة قصيرة على هاتفه المحمول.

يتوجه المريض إلى المستشفى التي تم الكشف عليه فيها، وأصدرت تقرير اللجنة الثلاثية لتلقي الخدمة العلاجية المقررة، ويمكن الاستعلام عن نتيجة قرارات العلاج على نفقة الدولة من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الصحة.

وفي حال الاحتياج لعرض المريض على اللجنة العليا يتم مناظرة المرضى بمختلف محافظات الجمهورية عن طريق تقنية الـ«فيديو كونفرانس»، لاستصدار قرارات علاجهم دون الحاجة للحضور إلى مقر الإدارة العامة للمجالس الطبية.

المدة الزمنية لإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لا تتجاوز الأسبوع ولا تتعدى الـ48 ساعة في حالات الطوارئ.