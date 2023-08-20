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الأحد 20 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

بشرى سارة.. لقاحات فعالة ضد متحور EG.5

متحور كورونا
متحور كورونا

يعتبر متحور كورونا الجديد EG.5 أو إيريس، نسخة جديدة من سلالة أوميكرون، ومنذ ظهوره أثار الفزع بين المواطنين في جميع أنحاء العالم، خاصة أنه انتشر في أكثر من 50 دولة، وقد وصفته منظمة الصحة العالمية بأنه مثير للاهتمام.

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ويسعى الكثيرر من المواطنين منذ انتشار المتحور في الكثير من دول العالم، إلى معرفة اللقاحات الفعالة ضد المتحور الجديدة من فيروس كورونا  في ظل انتشاره في العالم.

وفي سياق ذلك أعلنت كشفت شركة فايزر،  عن فاعلية لقاحها ضد متحور كورونا الجديد  EG.5، كما أكدت شركة ‏مودرنا إن لقاحها ‏الجديد المضاد لكوفيد-19 أدى إلى استجابة مناعية قوية ضد متحور كورونا الجديد EG.5 سريع ‏الانتشار.

جدير بالذكر كشفت منظمة الصحة العالمية قبل أيام عن ظهور متحور فرعي جديد لكوفيد يسمى إي جي.5 "EG.5"، حيث يطلق عليه تسمية غير رسمية هي "إيريس" Eris، وحثت الدول على مراقبة الإصابات بهذا المتحور الجديد الذي ينتشر على مستوى العالم.

وأكدت المنظمة إن المتحور الجديد لا يشكل خطورة كبيرة على الصحة العامة، إذ إنه لا يوجد دليل على أنه أكثر خطورة من المتحورات الأخرى المنتشرة في الوقت الحالي.

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