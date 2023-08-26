الشهر المقبل.. الموافقة على لقاحات جديدة لكورونا تناسب السلالات المتحورة الأخيرة (تفاصيل)

يستعد مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة الأمريكية CDC لإطلاق لقاحات كورونا الجديدة والمتطورة التى تناسب السلالات الجديدة المتحورة، خلال الشهر المقبل.

لقاحات جديدة لكورونا تناسب السلالات المتحورة الأخيرة

ووفقًا لما ذكره موقع وكالة "روتيرز"، من المقرر أن تجتمع لجنة من المستشارين المستقلين لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، الشهر المقبل لتقديم توصيات بشأن لقاحات كورونا المحدثة قبل موسم الخريف.

لقاحات جديدة لكورونا تناسب السلالات المتحورة الأخيرة

وأَضاف تقرير رويترز، أن لجنة التحصين التابعة لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ستقوم بالتصويت على اللقاحات فى اجتماع 12 سبتمبر.

ابتكر صانعو اللقاحات، مثل شركة Pfizer وشريكتها الألمانية BioNTech SE وModerna وNovavax، نسخًا من طلقاتهم تستهدف النوع الفرعي XBB.1.5 من الفيروس.

ومن المتوقع أن تكون اللقاحات متاحة بحلول الأسبوع الثالث أو الرابع من سبتمبر، بعدما أوصى بها مركز السيطرة على الأمراض، وأذنت بها إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، حسبما صرح مدير مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، ماندي كوهين.