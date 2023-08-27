أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، عن بدء التسجيل الإلكتروني للالتحاق بالمدرسة الرسمية الدولية (I.P.S)، اعتبارًا من اليوم الأحد ولمدة 10 أيام. وأكد اللواء الزملوط على دعم المحافظة للمصروفات الدراسية للدفعة الأولى بنسبة 50%.

من جانبه، أوضح المهندس سيد عبد العزيز، وكيل التعليم بالمحافظة، أن المصروفات الدراسية تتراوح ما بين 15 إلى 18 ألف جنيه وفقًا للمرحلة الدراسية، حيث يشمل ذلك رياض الأطفال (FS1، FS2) والصف الأول الابتدائي (Year 1). كما ستقبل التحويلات من المدرسة المصرية اليابانية والمدارس الرسمية للغات.

وأضاف عبد العزيز أنه فيما يتعلق بمستوى رياض الأطفال الأول (FS1)، سيتم قبول الأطفال في الفترة العمرية من 4 سنوات إلى 5 سنوات، باستثناء يوم واحد.

يمكن للراغبين في التقديم الإلكتروني للمدرسة زيارة الرابط التالي من هنا

ومن المتوقع أن يشهد تسجيل الطلاب نسبة عالية من الإقبال نظرًا لمكانة المدرسة وجودة التعليم فيها. يعد فتح باب التسجيل الإلكتروني فرصة حقيقية للأهالي لضمان تعليم متميز لأبنائهم واستثمار في مستقبلهم.

وفي ضوء دعم المحافظة للمصروفات الدراسية للدفعة الأولى بنسبة 50%، يأتي هذا الإعلان كبادرة تشجيعية لزيادة فرص وصول الطلاب إلى تعليم عالي الجودة وتحقيق المساواة في فرص التعليم.

يشكل هذا الإعلان خطوة مهمة في تعزيز النظام التعليمي في المحافظة وتحقيق تطلعات الأهالي لضمان التعليم المناسب لأبنائهم.

محافظ الوادي الجديد بدء التقديم الإلكتروني والتحويل للالتحاق بالمدرسة الرسمية الدولية