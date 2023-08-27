الأحد 27 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

كشف لغز العثور علي جثمان طفل رشاح قليوب

صورة الطفل
صورة الطفل

كشفت  الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية،  غموض اختفاء طفل ووجدا جثته في رشاح بمدينه قليوب ، حيث تم القبض على المتهمين باختطاف طفل وقتله ، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة، ابنة خالته وصديقتها، وذلك لمرورهما بضائقة مالية فقررا خطف الطفل، ومساومة أسرته بطلب مبلغ مالي نظير عودته. 

 

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جهود مكثفة لكشف ملابسات العثور علي جثمان فتاة مجهولة الهوية بالقناطر والنيابة تأمر بنشر صورها

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جهود مكثفة لكشف غموض العثور على جثمان طفل غرق في بحر شبين القناطر

كشف لغز العثور علي جثة طفل  رشاح قليوب |ابنه خالته وصديقتها وراء الجريمة 

وصرحت جهات التحقيق، بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي، لمعرفة سبب الوفاة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسماع شهادة أسرة الطفل.

وكانت مديرية أمن القليوبية، قد تلقت إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد ورود بلاغ من أسرة طفل يبلغ من العمر حوالي 9 سنوات، مقيم قرية عرب النجدي دائرة المركز، يفيد تغيبه حال عودته من اللعب بمحل ألعاب إلكترونية، ولم يتم العثور عليه، وتبين من مراجعة كاميرات المراقبة بالمنطقة قيام سيدة منتقبة وأخرى برفقتها باستدراج الطفل واختطافه.

جرى تشكيل فريق بحثي أشرف عليه اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، وترأسه المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، وتمكن الفريق من التوصل لمرتكبي الواقعة، حيث تبين أن وراء الواقعة كلا من نجلة شقيقة والدة الطفل المجني عليه وتدعي "إ م أ"، 22 سنة، طالبة، وصديقتها "ش خ س"، 24 سنة، ربة منزل، مقيمتان قرية طنان دائرة المركز.

جثة فتاة ترعة الباسوسية بالقناطر الخيرية 

في سياق اخر ، أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة فتاة مجهولة الهوية لبيان سبب الوفاة، كما أمرت جهات التحقيق بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها ونشر صور لها  للوصول إلى أهليتها.

وكان قد تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة، يفيد عثور الأهالي بمنطقة شلقام على جثة فتاة ملقاة بترعة الباسوسية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين العثور علي جثة فتاة مجهولة ملقاة بترعة الباسوسية بالقرب من منطقة مساكن شلقان دائرة المركز، جرى نقل الجثة المستشفي والتحفظ عليها تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق

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