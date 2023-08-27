تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية ، من جهودها لسرعة ملابسات واقعة كشف غموض العثور علي جثة فتاة مجهولة الهوية ، والتوصل إلى مرتكبها.

جهود مكثفة لكشف ملابسات العثور علي جثمان فتاة مجهولة الهوية بالقناطر |والنيابة تأمر بنشر صورها

وأمرت جهات التحقيق بالقليوبية بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة فتاة مجهولة الهوية لبيان سبب الوفاة، كما أمرت جهات التحقيق بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها ونشر صور لها للوصول إلى أهليتها.

وكان البداية بتلقي مديرية أمن القليوبية ، اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة، يفيد عثور الأهالي بمنطقة شلقام على جثة فتاة ملقاة بترعة الباسوسية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين العثور علي جثة فتاة مجهولة ملقاة بترعة الباسوسية بالقرب من منطقة مساكن شلقان دائرة المركز، جرى نقل الجثة المستشفي والتحفظ عليها تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كشف غموض العثور على جثمان طفل غرق في بحر شبين القناطر

في واقعة أخري ، تكثف مديرية أمن القليوبية جهودها لكشف غموض العثور على جثة طفل عمره 12 عاما عثر على جثته غارقا في بحر شبين القناطر أسفل كوبرى عبودة دائرة مركز شرطة شبين القناطر في محافظة القليوبية، وتم انتشال الجثة ونقلها لمستشفى شبين القناطر العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.

وتلقت مديرية أمن القليوبية ،إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ من الأهالى بالعثور على جثة طفل عمره نحو 12 عاما أسفل كوبري عبودة على بحر شبين بعزبة الوكلاء دائرة مركز شرطة شبين القناطر.

انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين أن الطفل يدعى " احمد م م " 12 عاما، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى وإخطار الجهات المختصة التحقيق.