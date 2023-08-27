جهود مكثفة لكشف غموض العثور على جثمان طفل غرق في بحر شبين القناطر

تكثف مديرية أمن القليوبية ، من جهودها لكشف غموض العثور على جثة طفل عمره 12 عاما عثر على جثته غارقا في بحر شبين القناطر، أسفل كوبرى عبودة دائرة مركز شرطة شبين القناطر في محافظة القليوبية، وتم انتشال الجثة ونقلها لمستشفى شبين القناطر العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.

جهود مكثفة لكشف غموض العثور على جثة طفل غارقا في بحر شبين القناطر

كانت البداية بتلقي مديرية أمن القليوبية ، إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ من الأهالى بالعثور على جثة طفل عمره نحو 12 عاما أسفل كوبري عبودة على بحر شبين بعزبة الوكلاء دايرة مركز شرطة شبين القناطر.

انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين أن الطفل يدعى " احمد م م " 12 عاما، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى وإخطار الجهات المختصة التحقيق.

حبس طالب اطلق النار واصاب طفل في حفل زفاف بالخصوص

وفي الخصوص ، أمرت نيابة القليوبية بحبس طالب 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بإطلاق عيار ناري خلال حفل زفاف بدائرة قسم شرطة الخصوص وإصابة طفل.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تحت إشراف اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، قد كشفت ملابسات ما تم تداوله متضمنًا تعرض طفل للإصابة بعيار ناري خلال حفل زفاف بدائرة قسم شرطة الخصوص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ورصدت المتابعة الأمنية ما تم تداوله على أحد المواقع متضمنًا تعرض طفل للإصابة بعيار ناري خلال حفل زفاف بالقليوبية.

وبالفحص تبين تلقي قسم شرطة الخصوص بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من أحد المستشفيات باستقبال طفل "5 سنوات" مصاب برش خرطوش بالوجه والعين.

وبسؤال والده قرر بأنه حال وجود الطفل بشرفة منزل الأسرة بدائرة القسم وأثناء مرور حفل زفاف بذات المنطقة قام شقيق العروس (طالب – مقيم بدائرة القسم) بإطلاق عيار من فرد خرطوش كان بحوزته ابتهاجًا بحفل الزفاف فأحدث إصابة الطفل.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وأرشد عن السلاح المستخدم في الواقعة ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.