ملاحق الثانوية العامة 2023| 4 طلاب متورطين في نشر امتحاني الجغرافيا والكيمياء

أعلنت غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة 2023 في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ضبط المتورطين في نشر امتحاني الجغرافيا والكيمياء.

وتمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية من رصد أربع حالات غش في سابع أيام امتحانات ملاحق الثانوية العامة 2023.

وتم ضبط طالبين بمحافظة (القاهرة، وكفر الشيخ) قاما بالغش الإلكتروني خلال امتحان مادة "الكيمياء"، كما تم ضبط طالبين بمحافظتي (الغربية، والجيزة) قاما بالغش الإلكتروني خلال امتحان مادة "الجغرافيا".

وتم التحفظ على أجهزة الهواتف المستخدمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هؤلاء الطلاب المذكورين، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

تفاصيل سابع أيام امتحانات ملاحق الثانوية العامة 2023

وأدى طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (علوم، ورياضيات) امتحان الدور الثانى في مادة "الكيمياء"، بإجمالي 14 ألفًا و739 طالبا ووطالبة، كما أدى طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية امتحان الدور الثانى في مادة "الجغرافيا"، بإجمالي خمسة آلاف و429 طالبا وطالبة، أمام (277) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

بينما أدى طلاب مدارس المتفوقين امتحان مادة "مقاييس المفاهيم (الفيزياء)" بعدد ثلاثة طلاب.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن أجواء الامتحان سارت خلال اليوم السابع بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول كراسات الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.

وحرص خالد عبدالحكم رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، كما اطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

وأكد نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة أن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من نقلها من مراكز توزيع كراسات الامتحان إلى لجان سير الامتحان، ثم إلى لجان النظام والمراقبة.

وشدد على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية، وعدم استخدامهم أي من وسائل الغش المختلفة، وضرورة استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب أثناء دخولهم اللجان، والتصدى لأى محاولات غش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات تحدث بالامتحانات.

