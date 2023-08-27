قررت نيابة الخانكة بالقليوبية ، بحبس طالب 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بإطلاق عيار ناري خلال حفل زفاف بدائرة قسم شرطة الخصوص وإصابة طفل خلال حفل زفاف.

حبس الطالب المتهم بإصابة طفل بطلق ناري أثناء حفل زفاف بالخصوص

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تحت إشراف اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، قد كشفت ملابسات ما تم تداوله متضمنًا تعرض طفل للإصابة بعيار ناري خلال حفل زفاف بدائرة قسم شرطة الخصوص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وقد رصدت المتابعة الأمنية ما تم تداوله على أحد المواقع متضمنًا تعرض طفل للإصابة بعيار ناري خلال حفل زفاف بالقليوبية.

وبالفحص تبين تلقي قسم شرطة الخصوص بمديرية أمن القليوبية ، إخطارًا من أحد المستشفيات باستقبال طفل "5 سنوات" مصاب برش خرطوش بالوجه والعين.

وبسؤال والده قرر بأنه حال وجود الطفل بشرفة منزل الأسرة بدائرة القسم وأثناء مرور حفل زفاف بذات المنطقة قام شقيق العروس (طالب – مقيم بدائرة القسم) بإطلاق عيار من فرد خرطوش كان بحوزته ابتهاجًا بحفل الزفاف فأحدث إصابة الطفل.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وأرشد عن السلاح المستخدم في الواقعة ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية امن القليوبية، جهودها لكشف غموض تغيب طفل 7 سنوات من أمام منزله بقليوب، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

كانت البداية بتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مركز شرطة قليوب، يفيد بتلقيه بلاغ من النجدة من إسماعيل عواد موظف، والد الطفل " محمد" 7 سنوات، يفيد بتغيب نجله، وبتتبع كاميرات المراقبه تبين قيام سيدة تحمل طفل ويرافقها سيدة منقبة، ولم يعلم بها أحد من أهالى القرية.

وبتتع الأهالى والجيران لكاميرات المراقبة تبين استقلالهما مركبة " توك توك"، ومعها الطفل المتغيب، ولم يتعرف الأهالى عليها حيث أنهما من خارج القرية.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة، وكشف هوية المتهمين، وجار تكثيف الجهود لضبطهما، جرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق