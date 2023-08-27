الزمالك يرفض تقسيط غرامة كهربا

رفضت اللجنة الثلاثية التي تدير نادي الزمالك بشكل قاطع تقسيط غرامة اللاعب محمود عبد المنعم كهربا نجم النادي الأهلي والمستحقة للقلعة البيضاء بقرار من الفيفا.

وأكدت مصادر أن اللجنة الثلاثية للزمالك لم تصدر أي قرار بشأن غرامة كهربا، كما أنها تسعى إلى الحصول على مستحقات النادي كاملة، ولا تفكر نهائياً في تقسيط الغرامة.

الزمالك يسعى لإنهاء أزمات النادي

وتسعى لجنة الزمالك لتوفير السيولة المالية لدفع رواتب اللاعبين والأجهزة الفنية والموظفين بجانب حل أزمة القيد وتجديد عقود لاعبي الفرق المختلفة.

وترى لجنة الزمالك أن غرامة "كهربا" ستساهم في حل بعض الأزمات التي يواجهها النادي في الوقت الحالي ".