إشبيلية يواصل السقوط بخسارة جديدة من جيرونا في الدوري الإسباني

واصل فريق إشبيلية نتائجه السلبية في الموسم الجديد ببطولة الدوري الإسباني بعد خسارته في الجولة الثالثة أمام نظيره جرونا، مساء السبت.

سجل يانخيل هيريرا هدف جيرونا الأول في الدقيقة 16، وتعادل إشبيلية بواسطة نيمانيا غوديلي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني واصل جيرونا الضغط على إشبيلية واستطاع إضافة هدف ثاني عن طريق جارسيا سيرانوا في الدقيقة 56.

وتعد خسارة إشبيلية هي الثالثة في الدوري الإسباني في الموسم الحالي بعد فالنسيا وآلافيس.

وكان إشبيلية قد خسر السوبر الأوروبي منذ أسابيع قليلة أمام مانشستر سيتي الإنجليزي بركلات المعاناة الترجيحية.

وقاد النجم المغربي يوسف النصيري تشكيل إشبيلية لمواجهة جيرونا، ومعه في التشكيل الظهير الإسباني خيسوس نافاس، وجاء التشكيل مكون من:-

في حراسة المرمى: ديميتروفيتش.

في خط الدفاع: خيسوس نافاس ولويك بادي وجوديل وبيدروزا.

وفي خط الوسط راكيتيتش وجابرييل سو واوليفر توريس.

في خط الهجوم: يوسف النصيري وسوسو وأوكامبوس.

يحتل إشبيلية المركزالأخير في جدول الترتيب بدون رصيد من النقاط ، بينما يحتل جيرونا المركز الثاني في الترتيب برصيد 7 نقاط .