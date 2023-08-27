جمال شقرة: محمد نجيب أخبرني أن عبدالناصر ضحك على الإخوان وحيدهم

قال الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ بجامعة عين شمس، إن الرئيس الراحل محمد نجيب، أخبره أن جمال عبدالناصر ضحك على الإخوان وحيدهم وذهب لزيارة قبر حسن البنا، وقال إنه سيفتح التحقيق في وفاته، وأكد "نجيب"، أن الإخوان جماعة انتهازية ولم تقف إلى جانبه.

وأضاف "شقرة"، خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن صلاح شادي وعمر التلمساني قالا له، أنهما اكتشفا أن عبدالناصر كان بيده كل الخيوط، ولم يرغبوا في أن يلدغوا من جحر الرجل الكبير مرتين فلذا ابتعدوا عنه.

وتابع، أن خطة "عبدالناصر"، أن الجيش سيعود لثكناته، مؤكدًا أن الضباط أنفسهم غضبوا على عبدالناصر بسبب هذا القرار.

ويُذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، فى تمام الحادية عشرة مساءً.