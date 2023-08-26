تجدد المظاهرات الرافضة للتعديلات القضائية في إسرائيل للأسبوع الـ34

تظاهر عشرات آلاف من الإسرائيليين، مساء اليوم السبت، ضد حكومة بنيامين نتنياهو وخطتها لإضعاف جهاز القضاء، للأسبوع الـ34 على التوالي.

وعمت التظاهرات عشرات المدن والبلدات الإسرائيلية من بينها: تل أبيب وحيفا، والقدس، حيث ركزت التظاهرات هذا الأسبوع على فشل الحكومة الإسرائيلية في التعامل مع الجريمة المتفشية في المدن والبلدات الفلسطينية داخل أراضي عام 48 المحتلة.

وشارك عشرات الآلاف في تظاهرة انطلقت من ميدان هبيما وسط تل أبيب، إلى مقر الاحتجاج الرئيسي في شارع كابلان، وحمل عدد منهم النعوش بعدد ضحايا الجرائم التي ارتكبت في المجتمع الفلسطيني داخل أراضي الـ48 منذ مطلع العام الحالي.

وخلال التظاهرات الأسبوعية ضد خطة إضعاف جهاز القضاء، تطرق منظمو الاحتجاجات إلى قضايا مختلفة تتعلق بحقوق النساء في المجتمع الإسرائيلي، وتعطيل عمل قطار تل أبيب الخفيف أيام السبت، وغيرها من القضايا.

وذكرت وسائل اعلام إسرائيلية أن آلاف المتظاهرين شاركوا في تظاهرات حاشدة في مفترق حوريف في حيفا، ومفترق كركور في برديس حنا، ونحف، وبسمة طبعون، ونس تسيونا، وهرتسيليا، وكفار سابا وغيرها من المدن والبلدات الإسرائيلية.

وأضافت أن المتظاهرين أغلقوا عند مفترق كركور الطريق المؤدي إلى مدينة العفولة.

وذكر رئيس المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، خلال التظاهرة في كركور أن الحكومة تشن هجوما على الدولة على مستوى الاقتصاد والتعليم والجيش والضباط. وفق الإعلام العبري.

وقال لابيد إن الحكومة نجحت خلال 7 شهور في تحطيم كل شيء، هم يتحدثون عن كفاءة الجيش؛ ماذا عن كفاءتهم هم؟ المشكلة ليست كفاءة الجيش إنما كفاءة نتنياهو، كما أن المشكلة هي أنهم يقومون بتدميرنا من الداخل.