أسرة الوفد تهنئ القيادي الوفدي إبراهيم المليجي بقدوم حفيده " أحمد "

يتقدم الدكتور وجدي زين الدين - رئيس تحرير جريده وبوابه الوفد و مجدي حلمي - المشرف العام علي البوابة الإلكترونية للوفد، ومحمود المنهراوي - الصحفي، بأجمل التهاني والتبريكات القيادي الوفدي ابراهيم المليجي عضو الهيئة العليا لحزب الوفد السابق، و مساعد رئيس حزب الوفد للشؤون المالية سابقاً، بمناسبة قدوم حفيده" احمد محمد عباس شوشان" المولود الجديد لابنته الدكتوره سارة زوجة القبطان محمد عباس شوشان.

الف مبروك المولود الجديد ودمت دياركم عامرة بالأفراح وبارك الله فيه وجعله نبته صالحة في عائلته وحفظه الله من اى مكروه.