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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

أسهل وصفة لتحضر مربى الكيوي بالخطوات.. تحمي عيون الأطفال وتقوي حاسة البصر

مربى الكيوي
مربى الكيوي

الكيوي من أشهى الفواكه التي يعشقها الكبار والصغار، فبالإضافة إلى طعمه اللذيذ، فهو يساعد على تعزيز صحة الجهاز التنفسي، وتقوية البصر، فضلًا عن دعمه عمل الجهاز الهضمي، وتحسين مستويات السكر في الدم، والحفاظ على صحة القلب.

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وصفة مربى الكيوي

وفي هذا الصدد، نقدم إليكِ أسهل وصفة لتحضير مربى الكيوي الشهية، لكي تقدميها لأطفالك فى لانش بوكس المدرسة من أجل تغذية صحية سليمة.

مربى الكيوي

مقادير تحضير مربى الكيوي

كيلو كيوي

2 كوب سكر

كوب ماء

نصف كوب عصير ليمون

خطوات تحضير مربى الكيوي

قشرِ الكيوي، وقطعيه إلى مكعبات صغيرة.

ضعِ الكيوي في إناء على نار متوسطة، وأضيفي إليه السكر، والماء، وعصير الليمون، ثم قلبي جيداً، واتركيه حتى يبدأ في الغليان.

خففِ النار، وقلبي من وقت لآخر لمدة 30 دقيقة.

ارفعي المربي من على النار، واتركيها حتى يبرد.

ضعيها في برطمان نظيف وجاف، ثم احفظيه في الثلاجة، وستكون جاهزة للتقديم بألف هنا وشفا.

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