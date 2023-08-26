السبت 26 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الشباب والرياضة تصل بمبادرة "حرفتك .. مهنتك" لمحافظتي قنا والشرقية

بوابة الوفد الإلكترونية

تواصل وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب - الإدارة العامة للتطوع والفتاة والمرأة ، تنفيذ سلسلة الورش الحرفية واليدوية ، التي يتم تنفيذها تحت شعار " حرفتك .. مهنتك " علي  مستوى المحافظات.

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وتضمنت السلسلة ورشة للتدريب على صناعة الخياطة والأصواف ، بمركز شباب البياضية ، بمحافظة قنا ، بمشاركة ١٥  فتاة من أندية الفتاة والتطوع ، وقدمتها المدربة شادية عبدالعزيز  ، حيث تم تدريب الفتيات على أنواع خيوط الصوف ، عمل التصميم , والخياطة.  

وفي محافظة الشرقية تم تنفيذ ورشة  لتعلم حرفة الرسم على الجلود  ، بمركز شباب المهدية ، بمشاركة ١٥ شاب وفتاة من أندية الفتاة والمراة وأندية التطوع ،و قدم التدريب شاكر خليل  ، حيث تم التعرف على الجلود و أنواعها المختلفة ، أساليب تحضير الجلود ،طرق أخد مقاسات و عمل الباترونات الخاصة بالمنتجات .

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على تنفيذ  الورش الحرفية  ، انطلاقا من إيمانها بقدرة الشباب والفتيات وبأفكارهم المبتكرة والجديدة ،  بالإضافة إلي اهتمامها باستغلال طاقات الفتيات من خلال تنفيذ عدد من الورش الحرفية  للدخول إلي سوق العمل الحر بأقل التكاليف من أبسط الخامات .
 

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