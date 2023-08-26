الشباب والرياضة تصل بمبادرة "حرفتك .. مهنتك" لمحافظتي قنا والشرقية

تواصل وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب - الإدارة العامة للتطوع والفتاة والمرأة ، تنفيذ سلسلة الورش الحرفية واليدوية ، التي يتم تنفيذها تحت شعار " حرفتك .. مهنتك " علي مستوى المحافظات.

وتضمنت السلسلة ورشة للتدريب على صناعة الخياطة والأصواف ، بمركز شباب البياضية ، بمحافظة قنا ، بمشاركة ١٥ فتاة من أندية الفتاة والتطوع ، وقدمتها المدربة شادية عبدالعزيز ، حيث تم تدريب الفتيات على أنواع خيوط الصوف ، عمل التصميم , والخياطة.

وفي محافظة الشرقية تم تنفيذ ورشة لتعلم حرفة الرسم على الجلود ، بمركز شباب المهدية ، بمشاركة ١٥ شاب وفتاة من أندية الفتاة والمراة وأندية التطوع ،و قدم التدريب شاكر خليل ، حيث تم التعرف على الجلود و أنواعها المختلفة ، أساليب تحضير الجلود ،طرق أخد مقاسات و عمل الباترونات الخاصة بالمنتجات .

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على تنفيذ الورش الحرفية ، انطلاقا من إيمانها بقدرة الشباب والفتيات وبأفكارهم المبتكرة والجديدة ، بالإضافة إلي اهتمامها باستغلال طاقات الفتيات من خلال تنفيذ عدد من الورش الحرفية للدخول إلي سوق العمل الحر بأقل التكاليف من أبسط الخامات .

