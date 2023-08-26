مناقشة نظام الإدارة المتكامل بمطار الغردقة الدولى

فى ضوء توجيهات وزير الطيران المدنى بتطبيق أعلى معايير الجودة فى إدارة المطارات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة والتوافق البيئى ورفع مستوى السلامة والصحة المهنية لجميع الجهات التى تتعامل مع المطارات من ركاب، عملاء، موردى ومقدمى الخدمات بالمطارات، عقد بمقر الشركة المصرية للمطارات اجتماع لمراجعة نظام الإدارة المتكامل بمطار الغردقة الدولى.

حضر الاجتماع رئيس مجلس الإدارة ورؤساء القطاعات بالشركة المصرية للمطارات، وخلال الاجتماع استعرض مسئولو قطاع المطابقة والسلامة من العاملين بالمطار موقف مطار الغردقة الدولى من سياسة نظام الإدارة المتكامل، وتمت أيضاً مناقشة تطبيق أحدث نظم الإدارة بالمطار مع الأخذ فى الاعتبار معايير الجودة، البيئة، السلامة والصحة المهنية، هذا بالإضافة إلى شرح مخرجات النظام الحالى مع عرض المخاطر التى تم تحديدها لأنشطة المطار المختلفة وكيفية السيطرة عليها، كما تم عرض الفرص المتاحة وكيفية استغلالها.