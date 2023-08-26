هجوم صاروخي يستهدف جزيرة الثعبان ويصيب مواقع قوات أوكرانيا

تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، اليوم السبت، وفي آخر التطورات، نفذت القوات الروسية هجومًا صاروخيًا جديدًا استهدف جزيرة الثعبان في البحر الأسود، حسب ما أفادت قناة "فوينيا خرونيكا" المختصة بتتبع وقائع العملية العسكرية في أوكرانيا.

وكتبت القناة العسكرية: "لقد تم الإبلاغ عن هجوم صاروخي على جزيرة الثعبان في البحر الأسود"، وفقًا لموقع روسيا اليوم الإخباري.

وأضافت القناة، أنه بحسب قنوات الرصد الأوكرانية، فإن الضربة تمت بحدود الساعة الثامنة مساء. ولم يتم تحديد نوع الصواريخ التي أصابت مواقع القوات الأوكرانية في الجزيرة داخل حدود مقاطعة أوديسا.

وفي وقت سابق اليوم، أفادت وسائل إعلام أوكرانية بسماع دوي انفجار قوي وقع في مدينة كراماتورسك، في الجزء الذي تسيطر عليه قوات كييف بجمهورية دونيتسك.

هذا وتنفذ القوات الروسية منذ 10 أكتوبر الماضي ضربات صاروخية على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية ومنشآت الاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا. وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن أول هذه الضربات كانت ردا على هجوم إرهابي نظمته كييف على جسر القرم.

وفي ليلة 17 يوليو الماضي، هاجمت أوكرانيا الجسر عبر مضيق كيرتش مرة أخرى، لتشن القوات الروسية بعد ذلك سلسلة من الضربات على مدن أوديسا وإيليشيفسك ونيكولاييف، بما في ذلك أماكن إنتاج وتخزين قوارب مسيرة ومستودعات الذخيرة وتخزين الوقود.

وفي صباح يوم 5 أغسطس، على المدخل الجنوبي لمضيق كيرتش، اعتدت قوات كييف على ناقلة النفط الروسية الكبيرة "سيغ" بزوارق مسيرة أوكرانية، فيما لم تسجل إصابات في صفوف طاقمها ولم تتعرض السفينة لأضرار كبيرة.

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: