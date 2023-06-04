حمو بيكا يشعل أزمة بسبب هدية زوجته بعيد ميلادها: ثمنها يجوز شباب مصر (شاهد)

احتل مغني المهرجانات الشعبية حمو بيكا حديث الجمهور خلال الساعات الماضية، بعد احتفاله بعيد ميلاد زوجته شمس، في سهرة ليلية ضخمة بحضور عدد من أصدقائهما المقربين، والتي شهدت أحداث غريبة أثارت موجة جدل واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعية.

حمو بيكا يحتفل بعيد ميلاد زوجته في سهرة ليلية ضخمة

نشر حمو بيكا مجموعة صور وفيديوهات مع زوجته من حفل عيد ميلادها، وأرفقها برسالة حب مؤثرة قائلًا: "كل الأعوام هدية وأنت الهدية الجديدة في يوم ميلادك يا حبيبتي، شمس حياتي بنتي ومراتي نورتي كل سنيني"، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

حمو بيكا وزوجته

حمو بيكا عبر انستجرام

كما حرص حمو بيكا على تهنئة زوجته بعيد ميلادها برسالة رومانسية، أرفقها بمقطع فيديو يوثق لحظات الحب التي تجمعهما خلال سهرة عيد الميلاد، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع “انستجرام”، حيث قال: “كل سنة وأنتِ طيبة يا حبيبتِ وصحبتِ و بنتِ وكل حاجة ليا، العمر كله ليكِ يا روح قلبي، سنة جديدة مع بعض وأنتِ في ضهري ومعايا ومستحملاني ومقدره كل ظروفي اللي مريت بيها سواء حلوة أو وحشة، كل سنة وأنتِ مآمنة بيا وبحلمي وبكل حاجة في حياتي ربنا يحفظك ليا يا رب والعمر كله مع بعض”.

حمو بيكا وزوجته

حمو بيكا عبر انستجرام

حموب بيكا يُهادي زوجته بمجوهرات ثمينة في عيد ميلادها وتصرفات صادمة تُغضب الجمهور

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للمغني حمو بيكا وهو يُعطي لزوجته هدية عيد ميلادها، وهي مجموعة من المصوغات الذهبية الثمينة، الأمر الذي أثار استياء وغضب الكثيرين واضطرهم لكتابة عدد من التعليقات السلبية مهاجمين بيكا وتصرفه غير اللائق حسب وصفهم.

وأثارت زوجة حمو بيكا موجة من الجدل بعد ظهورها وهي ترقص مع زوجها، ومرتدية كمية ضخمة من المصوغات الذهبية في يدها وحول رقبتها، وتتساقط الفلوس عليها، بالإضافة إلى تورتة عيد الميلاد، وبدوها عبرت زوجة بيكا عن فرحتها وحبها له بتقبيل يده.

زوجة حمو بيكا تقبل يده

الجمهور يفتح النار على حمو بيكا بعد هديته لزوجته: كمية دهب يجوز شباب مصر اللي مش عارف يكون نفسه

وهاجم الجمهور زوجة حمو بيكا من خلال التعليقات السلبية والتي كانت أبرزها: “أخبار الضرائب إيه.. ما شاء لله يا بيكا أنت قادر تحل الأزمة الاقتصادية بدهب مراتك.. هو عيد ميلاد ولا فرح بنقطة.. كمية دهب يجوز شباب مصر اللي مش عارف يكون نفسه.. سبحان الله مش كان بيقول عيشي اتقطع.. خدنى اشتغل معاك والنبي".

حمو بيكا وزوجته

زواج حمو بيكا

جدير بالذكر أن مؤدي المهرجانات الشعبية حمو بيكا، كان قد احتفل في نهاية عام 2020 بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني، في حفل أقيم بمحافظة الإسكندرية، وسط حضور مجموعة من أصدقائه من داخل وخارج الوسط الفني.

وشارك حينها حمو بيكا جمهوره بمجموعة صور من جلسة تصوير زفافه برفقة زوجته، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

حمو بيكا وزوجته من حفل زفافهما

وبدت زوجة بيكا بإطلالة ساحرة مرتدية فستان زفاف أنيق منفوش، مصنوع من قماش الدانتيل المطرز بالرسومات الرقيقة، ذو أكمام، فيما نسقت عليه طرحة زفاف رقيقة مطرزة باللولي اللامع ما أبز جمال إطلالتها .

أما من الناحية الجمالية اعتمدت تسريحة شعر مميزة، حيث تركت خصلات شعرها البنية تنسدل على كتفيها كما قامت برفع جزء من شعرها كعكة مميزة، فيما زينتها بـ "هيد بيس" رقيقة تتكون من فروع باللون الأبيض اللامع.