ننشر جدول امتحانات مدارس التمريض بصحة قنا

أعلن الدكتور راجي تاوضروس صالح مدير عام مديرية الشؤون الصحية بقنا، عن البدء في عقد إمتحانات التمريض للمتقدمين للإنضمام لمدارس التمريض التابعة لمديرية الشؤون الصحية بقنا.

وأكد تاوضروس، أن إدارة التدريب بقيادة الدكتورة نرمين دنقل سوف تعقد الإمتحانات في اللغة العربية والإنجليزية بمدرسة التمريض بمستشفي قنا العام من الساعة التاسعة صباحا، مشيراً إلى أنه قد تم تقسيم المتقدمين للإمتحانات وفقا للآتي :

الأحد ٢٧ أغسطس مركزي أبوتشت ودشنا.

الأثنين ٢٨ أغسطس مركزي قنا ونجع حمادى.

الثلاثاء ٢٩ أغسطس مركزي الوقف وقوص.

الأربعاء ٣٠ أغسطس مركزي نقادة وفرشوط.

ودعت الدكتورة نرمين، المتقدمين والذين تم تبليغهم من قِبل مدارس التمريض بمراكزهم بضرورة التواجد في المواعيد المحددة مع إلتزام المتقدمين بإرتداء الكمامات والحضور مبكراً وعدم التزاحم.