اقرأ غدًا بالوفد.. عبدالسند يمامة ودلالات الترشح للسباق الرئاسي من ضريح سعد
تنشر جريدة الوفد اليومية الورقية في عددها الصادر، غدًا الأحد، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "عبدالسند يمامة ودلالات الترشح للسباق الرئاسي من ضريح سعد".
ويتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-
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رئيس البورصة الجديد في أول تصريحات صحفية لـ "الوفد"
"الكهرباء": انتهاء تخفيف الأحمال الأسبوع المقبل
لجنة الزمالك تقترب من حل أزمة القيد.. ودعم كبير من رجال الأعمال