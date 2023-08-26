اقرأ غدًا بالوفد.. عبدالسند يمامة ودلالات الترشح للسباق الرئاسي من ضريح سعد

تنشر جريدة الوفد اليومية الورقية في عددها الصادر، غدًا الأحد، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "عبدالسند يمامة ودلالات الترشح للسباق الرئاسي من ضريح سعد".

ويتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

قلق أمريكي من توسع "بريكس".. واقتراحات باللجوء للدبلوماسية الشعبية

رئيس البورصة الجديد في أول تصريحات صحفية لـ "الوفد"

"الكهرباء": انتهاء تخفيف الأحمال الأسبوع المقبل

لجنة الزمالك تقترب من حل أزمة القيد.. ودعم كبير من رجال الأعمال