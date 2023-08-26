السبت 26 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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اقرأ غدًا بالوفد.. عبدالسند يمامة ودلالات الترشح للسباق الرئاسي من ضريح سعد

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الصفحة الأولى من عدد جريدة الوفد

تنشر جريدة الوفد اليومية الورقية في عددها الصادر، غدًا الأحد، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "عبدالسند يمامة ودلالات الترشح للسباق الرئاسي من ضريح سعد".

ويتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

  قلق أمريكي من توسع "بريكس".. واقتراحات باللجوء للدبلوماسية الشعبية

رئيس البورصة الجديد في أول تصريحات صحفية لـ "الوفد"

"الكهرباء": انتهاء تخفيف الأحمال الأسبوع المقبل

 لجنة الزمالك تقترب من حل أزمة القيد.. ودعم كبير من رجال الأعمال

  

 

 

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