رحيل رومارينيو عن الاتحاد وسانتو يحسم

تشهد قائمة نادي الاتحاد السعودي أزدحام كبير بالأسماء بعد التعاقدات التي أبرمها الفريق في الميركاتو الصيفي الحالي 2023، ولدعم صفوف النمور مستفيدين من دعم صندوق الاستثمار، ليقترب رومارينيو من الرحيل عن صفوف النمور.

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يمتلك نادي الاتحاد في قائمته 9 لاعبين أجانب وهم مارسيلو جروهي وطارق حامد وفابينيو وكانتي وجوتا ورومارينيو وحمدالله وكريم بنزيما وإيجور كورنادو، ويحتاج للتفريط في لاعب من صفوفه.

رحيل رومارينيو عن الاتحاد السعودي

ينوى نادي الاتحاد اسقاط اسم االبرازيلي رومارينيو من قائمة الفريق بعدما أكد في وقت سابق نونو سانتو المدير الفني للفريق لأكثر من مرة بقاء اللاعب جوتا وطارق حامد وحمدالله وأحمد حجازي.

ووقف الاختيار ما بين مارسيلو جروهي ورومارينيو لرحيل أحدهم عن صفوف العميد في الميركاتو الصيفي الحالي، لكن بعد إشادة الحساب الرسمي للنمور عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد الجولة الثالثة فإن هذا يشير لبقاء اللاعب، وللرد من النادي على الأنباء المتداولة حول رحيله.

ينتهي عقد مارسيلو جورهي صاحب الـ 36 عام مع الاتحاد في 30 يونيو من العام المقبل، بينما ينتهي رومارينيو صاحب الـ 32 عام أيضًا مع نهاية الموسم المقبل.